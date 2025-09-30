Суд в Киеве продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для Нестора Шуфрича на 60 дней — до 29 ноября. Нардепа обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщает Суспільне из зала суда.

Арест Шуфрича продлили

Суд проведет два заседания по делу Нестора Шуфрича 5 и 19 ноября. Его обвиняют в государственной измене и финансировании действий с целью свержения конституционного строя.

Дела против Шуфрича

В начале сентября 2023 года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича и его бывшего помощника Вячеслава Черепани.

Их обвиняют по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины — финансирование действий с целью насильственного свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории и государственной границы Украины.

Шуфричу также инкриминируют государственную измену (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Шуфрич и Черепань после оккупации Крыма провели регистрацию недвижимости – дома и земельного участка в пгт Симеиз по российским законам. Это имущество Шуфрич приобрел в 2013 году.

В 2016 году для охраны имущества в Крыму обвиняемые заключили договор с незаконным военизированным формированием ФДУП Охрана Росгвардии. Позже Шуфрич перечислил Росгвардии, военные которой воюют против Украины, более 648,7 тыс. рублей за охрану имущества.

Кроме того, нардеп от запрещенной партии ОПЗЖ был завербован ФСБ РФ и выполнял задания одного из бывших заместителей секретаря СНБО, который в 2014 году уехал в Москву. Шуфрич в своих выступлениях и интервью публично распространял российскую пропаганду против Украины.

