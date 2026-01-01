Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил меры пресечения в виде залога пяти народным депутатам Украины, подозреваемым в деле о получении взяток за голосование.

Об этом сообщила САП, не раскрывая фамилий подозреваемых.

Взятки за голосование: ВАКС назначил залог пяти депутатам

По информации РБК-Украина, подозрения получили нардепы Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко, Юрий Кисель и Михаил Лаба.

Сейчас смотрят

— Суд определил двум подозреваемым по 40 млн гривен и 30 млн гривен, двум другим – по 20 млн гривен, пятому депутату – 16,6 млн гривен, — говорится в сообщении САП.

ВАКС возложил на всех подозреваемых процессуальные обязанности, в частности ношение электронного средства контроля.

Как сообщает Суспільне, во время избрания меры пресечения депутату Ольге Савченко прокурор САП Анатолий Рыбалко ходатайствовал, чтобы заседание проводилось в закрытом режиме.

Подозреваемая и ее защитник поддержали это ходатайство.

— Я уважаю, что журналисты пришли в такой день, 1 января. Но есть необходимость сохранения тайны следствия, а также обеспечения безопасности участников уголовного производства, — пояснил прокурор.

Что известно о деле о торговле голосами

27 декабря НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной преступной группы, которая действовала в Верховной Раде Украины и обеспечивала получение взяток народными депутатами за “нужное” голосование.

По данным следствия, деятельность группы координировал один из народных депутатов.

Для организации голосований участники группы отправляли указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp.

После голосований отдельным народным депутатам систематически передавали средства.

По данным САП, сумма взятки определялась «показателем эффективности голосований», который зависел от количества поддержанных каждым конкретным депутатом проектов постановлений и законов, а также их присутствия на пленарных заседаниях.

Речь шла о суммах от $2 тыс. до $20 тыс. Распределение средств, как правило, осуществлялось каждый четверг в начале следующего месяца по итогам выполнения указаний организатора.