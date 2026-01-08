Суд ухвалив рішення звільнити з-під варти під заставу народного депутата Нестора Шуфрича, підозрюваного у державній зраді, роботі на агентурну мережу ФСБ та веденні підривної діяльності в інформаційній сфері.

Про це повідомив адвокат нардепа Віктор Карпенко у коментарі Телеграф.

Застава за Шуфрича

– Є ухвала Київського апеляційного суду від 6 січня. Дійсно, ухвалили рішення, що до запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою додали альтернативу з внесенням застави в 33 млн 280 тис. грн. Коли клієнт внесе ці гроші, він має право вийти під заставу, – підтвердив адвокат.

Як стверджує Карпенко, наразі захисту народного депутата не відомо, коли саме та чи буде взагалі внесена застава.

Адвокат зазначив, що це сталося у вівторок, а сума чимала.

Водночас син нардепа Олександр Шуфрич розповів, що зараз служить в ЗСУ і виконує завдання в зоні бойових дій, тому не може відвідувати суди батька. Проте він не сумнівається, що заставу буде внесено.

На думку сина Шуфрича, його батька вже надто довго тримають в СІЗО. Тому таке рішення, наголосив Олександр, є цілком логічним.

Варто зазначити, що Нестора Шуфрича звинувачують у державній зраді, роботі на агентурну мережу російської ФСБ та веденні підривної діяльності в інформаційній сфері.

Шуфрич перебуває у СІЗО з вересня 2023 року. Політик не втратив свій мандат і досі формально залишається народним депутатом України попри продовження розслідування та судових засідань.

Журналісти звертають увагу, що якщо за Нестора Шуфрича внесусь заставу і він вийде з СІЗО, то зможе бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України.