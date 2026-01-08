Суд призначив заставу за Шуфрича: нардеп може вийти з СІЗО за понад 33 млн грн
- Суд дозволив народному депутату Нестору Шуфричу, підозрюваному в державній зраді, вийти з-під варти під заставу в розмірі понад 33 млн грн.
- Адвокат підтвердив наявність такого рішення, а син політика висловив упевненість, що кошти будуть внесені.
Суд ухвалив рішення звільнити з-під варти під заставу народного депутата Нестора Шуфрича, підозрюваного у державній зраді, роботі на агентурну мережу ФСБ та веденні підривної діяльності в інформаційній сфері.
Про це повідомив адвокат нардепа Віктор Карпенко у коментарі Телеграф.
Застава за Шуфрича
– Є ухвала Київського апеляційного суду від 6 січня. Дійсно, ухвалили рішення, що до запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою додали альтернативу з внесенням застави в 33 млн 280 тис. грн. Коли клієнт внесе ці гроші, він має право вийти під заставу, – підтвердив адвокат.
Як стверджує Карпенко, наразі захисту народного депутата не відомо, коли саме та чи буде взагалі внесена застава.
Адвокат зазначив, що це сталося у вівторок, а сума чимала.
Водночас син нардепа Олександр Шуфрич розповів, що зараз служить в ЗСУ і виконує завдання в зоні бойових дій, тому не може відвідувати суди батька. Проте він не сумнівається, що заставу буде внесено.
На думку сина Шуфрича, його батька вже надто довго тримають в СІЗО. Тому таке рішення, наголосив Олександр, є цілком логічним.
Варто зазначити, що Нестора Шуфрича звинувачують у державній зраді, роботі на агентурну мережу російської ФСБ та веденні підривної діяльності в інформаційній сфері.
Шуфрич перебуває у СІЗО з вересня 2023 року. Політик не втратив свій мандат і досі формально залишається народним депутатом України попри продовження розслідування та судових засідань.
Журналісти звертають увагу, що якщо за Нестора Шуфрича внесусь заставу і він вийде з СІЗО, то зможе бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України.