16 января МАГАТЭ договорилось с Российской Федерацией и Украиной о локальном прекращении огня. Это позволит начать ремонт последней резервной электролинии к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ со ссылкой на заявление генерального директора Рафаэля Гросси.

Ремонт электролинии ЗАЭС

Отмечается, что технические специалисты оператора электросетей Украины в ближайшие дни начнут ремонт линии напряжением 330 кВ. Эта линия была повреждена и отключена в результате боевых действий 2 января.

Сейчас смотрят

– В результате отключения крупнейшая АЭС Европы стала зависимой от единственной действующей магистральной линии электропередачи напряжением 750 кВ, – говорится в сообщении МАГАТЭ.

За ремонтом линии будут наблюдать специалисты МАГАТЭ, которые выехали из Вены.

Гросси сообщил, что это четвертое временное перемирие для ЗАЭС, которого удалось добиться.

Ситуация на Чернобыльской АЭС

На территории Чернобыльской АЭС на прошлой неделе отключили одну линию электропередачи после того, как военные действия повредили электрическую подстанцию, которая имеет критическое значение для энергоснабжения, заявил сегодня Рафаэль Гросси.

После повреждения подстанции ЧАЭС продолжала получать электроэнергию извне от других линий.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что вопрос Запорожской АЭС остается одним из самых сложных в мирном плане США в отношении Украины, поэтому стороны в поисках компромисса.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.