Вопрос Запорожской атомной электростанции остается одним из самых сложных в мирном плане США по Украине, и стороны сейчас ищут компромисс.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.

Вопросы ЗАЭС

По его словам, ЗАЭС вошла в 12 пункт драфта мирного плана. США предлагают, чтобы станция эксплуатировалась совместно тремя странами – Украина, США и РФ.

Сейчас смотрят

– Россияне считают, что они все равно поступят так, что ЗАЭС будет эксплуатироваться ими. Они будут привязывать работу этой станции к гуманитарному аспекту. Они будут говорить, что давайте восстановим дамбу, давайте мы запустим электричество. И потому партнеры говорят, что хотят общий механизм управления, – объяснил Зеленский.

Президент добавил, что компромиссная позиция Украины подразумевает совместное предприятие, в составе которого будут Украина и США в соотношении 50 на 50.

– 50% производимой электроэнергии дается Украине, а еще по 50% – США самостоятельно определяет свое распределение, – уточнил он.

Зеленский также отметил необходимость демилитаризации территории станции, а также города Энергодар и Каховской ГЭС.

– О станции было примерно часов 15 разговоров. Это все очень сложные вещи, – отметил президент.

Оккупация Запорожской АЭС

Напомним, что оккупация Запорожской АЭС продолжается с марта 2022 года.

Российские войска размещают на территории станции технику и личный состав, ведут обстрелы, приводящие к отключениям электроэнергии, игнорируют правила ядерной безопасности и пытаются подключить АЭС к российской энергосети.

В Энергоатоме отмечают, что такие действия создают постоянную ядерную угрозу и заставляют обращаться к международному сообществу с требованием усилить давление на РФ, чтобы предотвратить катастрофу.

Несмотря на предложения США по совместному управлению станцией, президент Украины считает такой вариант несправедливым для страны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.