Российская армия разместила военную технику возле ядерных реакторов временно оккупированной Запорожской АЭС, что является нарушением норм международного гуманитарного права.

Соответствующую видеозапись распространил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

Техника РФ возле реакторов Запорожской АЭС

– Это – видео Запорожской АЭС с БпЛА-разведчика. Видео очень и очень свежее. На нем видно, как российская военная техника стоит прямо возле ядерных реакторов, что является нарушением норм международного гуманитарного права, – подписал Волошин.

Согласно этим нормам, атомную электростанцию запрещено использовать в качестве военных объектов.

– Но врагу на это наплевать. Зная, что мы не будем наносить огневые удары по атомной станции, россияне прячут здесь свою военную технику, – утверждает Волошин.

Как уточнил спикер Сил обороны Юга Украины, российские войска используют территорию и объекты Запорожской АЭС как учебный полигон для своих операторов беспилотников.

Кроме этого, есть даже информация, что отсюда несколько раз наносились удары реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Запорожью.

— Как думаете, видят ли это эксперты МАГАТЭ, миссия которых находится на станции? — спросил Волошин.

24 декабря президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что вопрос Запорожской АЭС остается одним из самых сложных в мирном плане США в отношении Украины, поэтому сейчас стороны ищут компромисс.