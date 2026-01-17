16 січня МАГАТЕ домовилося з Російською Федерацією та Україною про локальне припинення вогню. Це дозволить розпочати ремонт останньої резервної електролінії до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ із посиланням на заяву генерального директора Рафаеля Гроссі.

Ремонт електролінії ЗАЕС

Зазначається, що технічні фахівці оператора електромереж України найближчими днями розпочнуть ремонт лінії напругою 330 кВ. Ця лінія була пошкоджена і вимкнена в результаті бойових дій 2 січня.

– Внаслідок вимкнення найбільша АЕС Європи стала залежна від єдиної робочої магістральної лінії електропередачі напругою 750 кВ, – йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

За ремонтом лінії спостерігатимуть фахівці МАГАТЕ, які виїхала з Відня.

Гроссі повідомив, що це четверте тимчасове перемир’я для ЗАЕС, якого вдалося домогтися.

Ситуація на Чорнобильській АЕС

На території Чорнобильської АЕС минулого тижня вимкнули одну лінію електропередачі після того, як військові дії пошкодили електричну підстанцію, яка має критичне значення для енергопостачання, заявив сьогодні Рафаель Гроссі.

Після пошкодження підстанції ЧАЕС продовжувала отримувати електроенергію ззовні від інших ліній.

24 грудня президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами заявив, що питання Запорізької АЕС залишається одним із найскладніших у мирному плані США щодо України, тому у пошуках компромісу.

