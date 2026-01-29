В ДТЭК просят жителей Троещины не препятствовать работе аварийных бригад
- На Троещине за неделю зафиксировали 26 аварий на электросетях.
- Причиной аварий является перегрузка из-за массового использования обогревателей.
- Ремонт отдельных повреждений может длиться до двух суток.
В компании ДТЭК Киевские электросети обратились к жителям Троещины с призывом не препятствовать работе аварийных бригад, которые круглосуточно ликвидируют последствия перегрузок в сетях.
Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.
Обращение ДТЭК к жителям Троещины
В ДТЭК отмечают, что из-за отсутствия централизованного теплоснабжения жители массово пользуются обогревателями и другими мощными электроприборами.
Электрические сети района не рассчитаны на такую нагрузку, из-за чего постоянно выходят из строя.
Только за последнюю неделю на Троещине произошло 26 аварий на подстанциях, а также регулярно перегорают подземные кабели.
Часть таких ремонтов длится до двух суток.
Энергетики работают непрерывно, в усиленном режиме, однако призывают жителей Троещины не препятствовать работе аварийных бригад.
В компании отмечают, что митинги или перекрытие дорог не ускоряют восстановление электроснабжения, а наоборот — затрудняют доступ к местам аварий и затягивают ремонты.
Также жителей Троещины и всех киевлян просят пользоваться мощными электроприборами по очереди, чтобы уменьшить нагрузку на сети.
Ранее сообщалось, что после массовых атак РФ по критической инфраструктуре Киева самая сложная ситуация сложилась на Троещине в Деснянском районе.
По словам городского главы Киева Виталия Кличко, район одновременно сталкивается с перебоями электроснабжения, тепла и воды.