У компанії ДТЕК Київські електромережі звернулися до жителів Троєщини із закликом не перешкоджати роботі аварійних бригад, які цілодобово ліквідовують наслідки перевантажень у мережах.

Про це повідомили в ДТЕК Київські електромережі.

Звернення ДТЕК до жителів Троєщини

У ДТЕК зазначають, що через відсутність централізованого теплопостачання мешканці будинків масово користуються обігрівачами та іншими потужними електроприладами.

Електричні мережі району не розраховані на таке навантаження, через що постійно виходять з ладу.

Лише за останній тиждень на Троєщині сталося 26 аварій на підстанціях, а також регулярно перегорають підземні кабелі.

Частина таких ремонтів триває до двох діб.

Енергетики працюють безперервно, у посиленому режимі, однак закликають жителів Троєщини не перешкоджати роботі аварійних бригад.

У компанії наголошують, що мітинги чи перекриття доріг не пришвидшують відновлення електропостачання, а навпаки — ускладнюють доступ до місць аварій та затягують ремонти.

Також жителів Троєщини та всіх киян просять користуватися потужними електроприладами по черзі, щоб зменшити навантаження на мережі.

Раніше повідомлялося, що після масових атак РФ по критичній інфраструктурі Києва найскладніша ситуація склалася на Троєщині у Деснянському районі.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, район одночасно стикається з перебоями електропостачання, тепла та води.

