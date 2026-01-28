С полуночи Киев переходит на временные графики отключения света, сообщает ДТЭК.

Киев переходит на временные графики отключений

Несмотря на серьезный дефицит электричества в Киеве, в ночь на четверг, 29 января, будут введены временные графики отключения света.

— Энергетикам удалось сделать невозможное. Несмотря на огромный дефицит электричества в столице, мы вводим графики с тем объемом света, который имеем, — говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается, что графики будут неравномерными в разных районах из-за особенностей повреждений энергосистемы. Также они никоим образом не привязаны к очередям, к которым привыкли киевляне (1.1, 1.2, 2.1 и т.д.), а для каждого дома будет свой график. Их можно будет посмотреть в чат-боте и на сайте. Из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут, отмечает ДТЭК.

Также ДТЭК пишет, что ситуация в энергосистеме остается сложной.

— Впереди холода, и, к сожалению, остается риск новых обстрелов. Поэтому в случае ухудшения ситуации столица вернется к экстренным отключениям. И наоборот, если ситуация в энергетике стабилизируется, то мы вернемся к привычным графикам с очередями, — говорится в сообщении.

ДТЭК предупреждает, что в первые несколько дней временные графики будут дорабатываться в процессе, поэтому возможны некоторые неточности.

