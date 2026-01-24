Без тепла, воды и света: во время ночной атаки РФ больше всего пострадала Троещина
- Самая сложная ситуация в Киеве зафиксирована на Троещине.
- Около 600 домов остались без света, тепла и воды.
- В районе разворачивают дополнительные пункты обогрева, в частности в школах.
После ночной массированной атаки России по критической инфраструктуре Киева худшая ситуация сложилась на Троещине в Деснянском районе.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Ситуация на Троещине после атаки РФ
По словам Кличко, именно Троещина сейчас является самой проблемной локацией в столице.
Здесь одновременно зафиксированы перебои с электроснабжением, теплом и водой, без всех базовых услуг остались около 600 жилых домов.
В районе разворачивают дополнительные пункты обогрева — в дополнение к 145, которые уже действовали ранее.
Речь идет об опорных пунктах, где жители смогут находиться не только днем, но и ночью.
Такие пункты обустраивают, в частности, в школах №263, №264, №306, №275 и №293.
Их дополнительно оснащают мобильными котельными, местами для ночлега, карематами и питанием.
Мобильные котельные уже доставлены для оперативного подключения.
Кроме того, ГСЧС разворачивает дополнительные палатки-пункты обогрева. Коммунальные и аварийные службы работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию.
Напомним, что в ночь на 24 января Россия осуществила массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за ударов в Киеве и области, а также в Черниговской и Харьковской областях возникли масштабные отключения электроэнергии.
По данным Минэнерго и вице-премьера Алексея Кулебы, в столице без электричества остались более 800 тыс. абонентов, зафиксированы перебои с теплом и водоснабжением.