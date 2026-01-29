По состоянию на 29 января в Киеве без теплоснабжения остаются 613 многоэтажных домов.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Сколько домов в Киеве без тепла 29 января

По данным КГГА, за прошедшие сутки тепло удалось вернуть еще в 124 жилых дома.

Речь идет о повторном подключении домов, пострадавших в результате вражеских атак на объекты критической инфраструктуры 9 и 20 января.

Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить подачу тепла в дома жителей столицы.

Работы продолжаются в сложных условиях из-за значительных повреждений энергетической системы города.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 января Киев перешел на временные графики отключения электроэнергии из-за значительного дефицита мощностей, сообщили в ДТЭК.

Графики будут неравномерными и не привязанными к привычным очередям. Для каждого дома устанавливают индивидуальное расписание, которое можно проверить на сайте или в чат-боте ДТЭК.

В энергокомпании предупредили, что ситуация в энергосистеме остается сложной, а в случае новых обстрелов или ухудшения погодных условий возможно возвращение к экстренным отключениям.

