Станом на 29 січня в Києві без теплопостачання залишаються 613 багатоповерхових будинків.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Скільки будинків у Києві без тепла 29 січня

За даними КМДА, за минулу добу тепло вдалося повернути ще до 124 житлових будинків.

Ідеться про повторне підключення осель, які постраждали внаслідок ворожих атак на об’єкти критичної інфраструктури 9 та 20 січня.

Комунальні служби та енергетики працюють цілодобово, аби відновити постачання тепла в оселі жителів столиці.

Роботи тривають у складних умовах через значні пошкодження енергетичної системи міста.

Раніше повідомлялося, що вночі проти 29 січня Київ перейшов на тимчасові графіки відключення електроенергії через значний дефіцит потужностей, повідомили в ДТЕК.

Графіки будуть нерівномірними та не прив’язаними до звичних черг. Для кожного будинку встановлюють індивідуальний розклад, який можна перевірити на сайті або в чат-боті ДТЕК.

В енергокомпанії попередили, що ситуація в енергосистемі залишається складною, а у разі нових обстрілів або погіршення погодних умов можливе повернення до екстрених відключень.

