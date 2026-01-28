З опівночі Київ переходить на тимчасові графіки, повідомляє ДТЕК.

Київ переходить на тимчасові графіки відключень

Попри серйозний дефіцит електрики у Києві у ніч проти четверга, 29 січня, запровадять тимчасові графіки відключення світла

– Енергетикам вдалося зробити неможливе. Попри шалений дефіцит електрики в столиці, ми вводимо графіки з тим обсягом світла, який маємо, – йдеться у повідомленні ДТЕК.

Зазначається, що графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми. Також вони жодним чином не прив’язані до черг, до яких звикли кияни (1.1, 1.2, 2.1, тощо), а для кожного будинку буде свій графік. Їх можна буде подивитись в чат-боті та на сайті. Через перевантаження на сайті можливі затримки до 5 хвилин, наголошує ДТЕК.

Також ДТЕК зауважує, що ситуація в енергосистемі залишається складною.

– Попереду холоди, і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень. І навпаки, якщо ситуація в енергетиці стабілізується, то ми повернемось до звичних графіків з чергами, – йдеться у повідомленні.

ДТЕК попереджає, що у перші кілька днів тимчасові графіки будуть допрацьовуватись в процесі, тому можливі деякі неточності.

