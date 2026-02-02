В течение 2025 года Россия увеличила применение баллистических ракет по сравнению с крылатыми. Иногда зенитные ракетные комплексы ВСУ, в частности, NASAMS или IRIS-T, просто не успевают перезаряжаться во время мощных атак.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

Как РФ изменила тактику массированных ударов по Украине

По словам Игната, армия России наносит удары по энергетике ракетами различных типов. Он отметил, что в 2025 году значительно вырос коэффициент применения баллистических ракет по сравнению с крылатыми.

Представитель Воздушных сил ВСУ объяснил, что это обусловлено тем, что баллистическое вооружение может сбивать только система ПВО Patriot. Во время войны российские войска значительно увеличили в атаках количество ударных дронов.

– Мы видим каждую ночь более 100 Shahed, Италмасов, Гербер, дронов других типов, которые летят вглубь страны. Враг применяет Молнии и Ланцеты по прифронтовым районам. Во время массированных ударов это количество достигает 500 и более, – отметил он.

В прошлые годы было больше ракет в комбинированных ударах. Сейчас стало значительно больше дронов, а с 2025 года – именно баллистики, сказал Игнат.

Все факторы серьезно влияют на возможность отражать массированные удары, особенно, когда это происходит точечно – по одному региону. Например, по Днепру, Одессе или Киеву.

По словам Игната, для отбивания таких атак приходится применять все имеющееся вооружение: зенитные ракетные комплексы, авиацию, средства радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и дроны-перехватчики, объяснил он.

– Вот в этом разница от тех атак, которые были в прошлые годы – то, что враг одновременно, интенсивно, большим количеством средств атакует один город или регион. Иногда наши зенитные ракетные комплексы, такие как NASAMS или IRIS-T, просто не успевают перезаряжаться во время таких мощных атак, – подчеркнул Игнат.

Как Украина отбивает атаки в условиях дефицита ракет

Хотя украинцы делают все оперативно и научились быстро осваивать эти комплексы, но вопрос заключается в том, что нужно вооружение для перезарядки, заявил представитель Воздушных сил ВСУ.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно обращал внимание партнеров, что иногда некоторые комплексы стоят пустые, а следующую атаку нужно чем-то отбивать.

Действительно, перед одной из таких атак Украина получила средства за день до массированного удара России. Он отметил, что Силы обороны отбили атаку довольно успешно благодаря ракетам для истребителей F-16, системам ПВО NASAMS, IRIS-T и Patriot.

– Были моменты, когда был серьезный дефицит этих ракет. Не открою секрет: например, стоит комплекс NASAMS, а в пусковой вместо шести – только две ракеты. Потому что ракеты приходилось максимально распределять для других комплексов (пусковых), чтобы охватить большую территорию для защиты, – резюмировал Игнат.

