Иногда ПВО не успевает перезаряжаться: Игнат рассказал об изменении тактики атак РФ
- Юрий Игнат заявил, что Россия значительно увеличила долю баллистических ракет и дронов в массированных атаках, из-за чего комплексы ПВО иногда не успевают перезаряжаться.
- По его словам, из-за дефицита боеприпасов украинским военным приходится рассредоточивать ракеты по пусковым установкам, чтобы охватить большую территорию для защиты.
В течение 2025 года Россия увеличила применение баллистических ракет по сравнению с крылатыми. Иногда зенитные ракетные комплексы ВСУ, в частности, NASAMS или IRIS-T, просто не успевают перезаряжаться во время мощных атак.
Об этом рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.
Как РФ изменила тактику массированных ударов по Украине
По словам Игната, армия России наносит удары по энергетике ракетами различных типов. Он отметил, что в 2025 году значительно вырос коэффициент применения баллистических ракет по сравнению с крылатыми.
Представитель Воздушных сил ВСУ объяснил, что это обусловлено тем, что баллистическое вооружение может сбивать только система ПВО Patriot. Во время войны российские войска значительно увеличили в атаках количество ударных дронов.
– Мы видим каждую ночь более 100 Shahed, Италмасов, Гербер, дронов других типов, которые летят вглубь страны. Враг применяет Молнии и Ланцеты по прифронтовым районам. Во время массированных ударов это количество достигает 500 и более, – отметил он.
В прошлые годы было больше ракет в комбинированных ударах. Сейчас стало значительно больше дронов, а с 2025 года – именно баллистики, сказал Игнат.
Все факторы серьезно влияют на возможность отражать массированные удары, особенно, когда это происходит точечно – по одному региону. Например, по Днепру, Одессе или Киеву.
По словам Игната, для отбивания таких атак приходится применять все имеющееся вооружение: зенитные ракетные комплексы, авиацию, средства радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и дроны-перехватчики, объяснил он.
– Вот в этом разница от тех атак, которые были в прошлые годы – то, что враг одновременно, интенсивно, большим количеством средств атакует один город или регион. Иногда наши зенитные ракетные комплексы, такие как NASAMS или IRIS-T, просто не успевают перезаряжаться во время таких мощных атак, – подчеркнул Игнат.
Как Украина отбивает атаки в условиях дефицита ракет
Хотя украинцы делают все оперативно и научились быстро осваивать эти комплексы, но вопрос заключается в том, что нужно вооружение для перезарядки, заявил представитель Воздушных сил ВСУ.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно обращал внимание партнеров, что иногда некоторые комплексы стоят пустые, а следующую атаку нужно чем-то отбивать.
Действительно, перед одной из таких атак Украина получила средства за день до массированного удара России. Он отметил, что Силы обороны отбили атаку довольно успешно благодаря ракетам для истребителей F-16, системам ПВО NASAMS, IRIS-T и Patriot.
– Были моменты, когда был серьезный дефицит этих ракет. Не открою секрет: например, стоит комплекс NASAMS, а в пусковой вместо шести – только две ракеты. Потому что ракеты приходилось максимально распределять для других комплексов (пусковых), чтобы охватить большую территорию для защиты, – резюмировал Игнат.