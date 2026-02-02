Протягом 2025 року Росія збільшила застосування балістичних ракет, порівняно з крилатими. Інколи зенітні ракетні комплекси ЗСУ, зокрема, NASAMS чи IRIS-T, просто не встигають перезаряджатися під час потужних атак.

Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в інтерв’ю РБК-Україна.

Як РФ змінила тактику масованих ударів по Україні

За словами Ігната, армія Росії завдає ударів по енергетиці ракетами різних типів. Він зазначив, що у 2025 році значно зріс коефіцієнт застосування балістичних ракет порівнюючи з крилатими.

Зараз дивляться

Представник Повітряних сил ЗСУ пояснив, що це зумовлено тим, що балістичне озброєння може збивати лише система ППО Patriot. Протягом війни російські війська значно наростили в атаках кількість ударних дронів.

– Ми бачимо щоночі понад 100 Shahed, Італмасів, Гербер, дронів інших типів, які летять вглиб країни. Ворог застосовує Молнії та Ланцети по прифронтових районах. Під час масованих ударів ця кількість сягає 500 і більше, – зазначив він.

У минулі роки було більше ракет у комбінованих ударах. Зараз стало значно більше дронів, а з 2025 року – саме балістики, сказав Ігнат.

Всі фактори серйозно впливають на можливість відбивати масовані удари, особливо, коли це відбувається точково – по одному регіону. Наприклад, по Дніпру, Одесі чи Києву.

За словами Ігната, для відбиття таких атак доводиться застосовувати все наявне озброєння: зенітні ракетні комплекси, авіацію, засоби радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та дрони-перехоплювачі, пояснив він.

– Ось у цьому різниця від тих атак, які були в минулі роки – те, що ворог одночасно, інтенсивно, великою кількістю засобів атакує одне місто чи регіон. Інколи наші зенітні ракетні комплекси, такі як NASAMS чи IRIS-T, просто не встигають перезаряджатися під час таких потужних атак, – наголосив Ігнат.

Як Україна відбиває атаки в умовах дефіциту ракет

Хоча українці роблять все оперативно та навчилися швидко опановувати ці комплекси, але питання полягає в тому, що потрібне озброєння для перезаряджання, заявив представник Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, президент України Володимир Зеленський уже неодноразово звертав увагу партнерів, що інколи деякі комплекси стоять порожні, а наступну атаку треба чимось відбивати.

Дійсно, перед однією з таких атак Україна отримала засоби за день до масованого удару Росії. Він зазначив, що Сили оборони відбили атаку доволі успішно завдяки ракетам для винищувачів F-16, систем ППО NASAMS, IRIS-T та Patriot.

– Були моменти, коли був серйозний дефіцит цих ракет. Не відкрию таємницю: наприклад, стоїть комплекс NASAMS, а у пусковій замість шести – лише дві ракети. Бо ракети доводилося максимально розосередити для інших комплексів (пускових), щоб охопити більшу територію для захисту, – резюмував Ігнат.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.