Президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в разных регионах Украины. Он сообщил, были ли ночью удары по энергетической инфраструктуре.

Зеленский объяснил, были ли удары РФ по энергетике

Как заявил Владимир Зеленский, украинские энергетики и ремонтные бригады уже полностью восстановили состояние энергосистемы, которое было до технологической аварии в субботу, 31 января. Работу системы удалось стабилизировать.

– Но, конечно, из-за чрезвычайно холодной погоды и последствий российских ударов все вызовы остаются сложными, – отметил президент.

За сутки были новые российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и приграничных общинах. Но президент утверждает, что целенаправленных ударов российских ракет и дронов Shahed по энергетической инфраструктуре не было.

Российская армия, как и в предыдущие дни, сосредоточена на терроре против украинской логистики, прежде всего железнодорожной, подчеркнул президент. В частности, были нанесены удары по Днепропетровщине и Запорожью – именно по объектам железной дороги.

Сегодня на селекторе определили отдельные поручения по этому поводу для командующего Воздушными силами ВСУ, министра обороны Украины и руководителя Укрзализныци. Президент ожидает выполнения поручений уже сегодня.

Зеленский о ситуации в Киеве и других регионах

В Киеве до сих пор более 200 домов остаются без отопления – в основном из-за последствий аварий. Для ремонтных работ привлечены бригады из многих регионов Украины, всего работают более 200 таких ремонтных бригад, сказал Зеленский.

Он поручил МВД Украины и областным, местным администрациям проверить работу всех пунктов поддержки и обогрева в Украине.

Независимо от того, какой уровень использования пунктов был в эти дни, они должны быть готовы на время всего похолодания к любому развитию событий, считает президент.

В то же время областные руководители получили поручение проверить все базовые станции связи. По данным МВД Украины, десятая часть станций не работает в условиях отключений, особенно – в сельской местности. Связь должна быть стабильной, подчеркнул президент.

Кроме этого, было отдельное поручение для Укрэнерго относительно части Одесской области. Как утверждает Зеленский, графики отключений света должны быть откорректированы с учетом наличия значительного числа домов с электроотоплением.

Сложная ситуация с отключениями в Кропивницком и области, в Полтавской, Днепропетровской и Черкасской областях, а также в общинах приграничья с Российской Федерацией.

– Делается максимум, чтобы помочь людям. Спасибо всем работникам энергокомпаний, коммунальных служб, аварийных и ремонтных бригад, каждому бизнесу – всем, кто работает ради людей, помогает своей общине и всей стране пройти это сложное время, – резюмировал президент.

