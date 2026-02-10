В Украине продолжается мобилизация, а военное положение продлено до 4 мая 2026 года. В то же время Министерство обороны разъяснило, что следует делать тем, кто имеет право на отсрочку, но не получил уведомление о ее автоматическом продлении в приложении Резерв+.

Что делать, если исчезла отсрочка в Резерв+, читайте в нашем материале.

Кто имеет право на автоматическое продление отсрочки

Министерство обороны сообщило, что для многих категорий граждан отсрочка от мобилизации продлевается автоматически, без необходимости подавать заявления, справки или стоять в очередях. Основания проверяются через государственные реестры, а подтверждение отображается в приложении Резерв+.

До 2 февраля включительно произошло очередное автоматическое продление. Сейчас в список добавлены еще семь категорий:

родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности;

те, кто ухаживает за тяжелобольным членом семьи;

опекуны недееспособного человека;

те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью III группы;

опекуны родственников 2-3 степени родства с инвалидностью;

родители, самостоятельно воспитывающие детей до 18 лет;

школьные учителя.

Автоматическое продление также сохраняется для ранее определенных категорий, среди которых люди с инвалидностью, родители детей с инвалидностью, студенты и аспиранты, работники образования, военные, родственники погибших или пропавших без вести во время боевых действий, а также родственники героев Украины.

Пользователи Резерв+, чьи отсрочки продлеваются автоматически, сначала получают push-уведомление о запланированном продлении, а после обработки данных — подтверждение, что отсрочка продлена.

Если уведомление не пришло, это означает, что в государственных реестрах недостаточно или устарела информация, и нужно обратиться в любой ЦПАУ с документами.

Почему исчезла отсрочка в Резерв+

Цифровизация и автоматическое продление отсрочки сработали не для всех. Министерство обороны 6 февраля сообщило, что часть лиц, для которых отсрочка должна была продлеваться автоматически, столкнулась с проблемами.

В частности, отсрочка исчезла в приложении Резерв+, не поступали push-уведомления или вообще не было возможности зайти в реестр и завершить автоматическое обновление.

По словам Минобороны, в тот день техническая команда исправила ошибку, связанную со сбоями в работе реестра Оберіг. В результате все пользователи Резерв+, у которых была проблема (это около 6% от всех отсроченных), получат push-уведомление с сообщением Отсрочка продлена или Обратитесь в ЦПАУ.

Исчезла отсрочка в Резерв+, что делать:

удалить приложение Резерв+;

переустановить его;

пройти верификацию;

подать новый запрос на отсрочку.

Если автоматическое продление так и не сработало, это означает, что в государственных реестрах недостаточно данных. В таком случае нужно обратиться в ЦПАУ с документами, подтверждающими основания для отсрочки.

Исчезла отсрочка в Резерв+: что советуют адвокаты

По словам адвоката юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко, нынешние проблемы с невозможностью продления автоматических отсрочек могут быть связаны с блэкаутами и нестабильным интернет-соединением, из-за чего данные вовремя не обновляются и не подтягиваются к государственным реестрам.

Отсутствие своевременной отсрочки, ее исчезновение из реестра, объясняет адвокат, может стать основанием для мобилизации. Если у человека есть документы, дающие право на отсрочку, но они не отражены в реестре, его, по идеальному сценарию, отпустят домой с повесткой, где будет указана дата явки в ТЦК.

В то же время, по словам Екатерины Анищенко, ответственность за несвоевременное оформление отсрочки лежит на самом человеке, который не подал документы или не проверил их обновление.

Нестабильное электроснабжение и перебои с интернетом напрямую влияют на скорость обновления информации в электронном виде, поэтому адвокат советует иметь при себе выписку из Резерв+ в бумажном формате как дополнительное доказательство права на отсрочку.

