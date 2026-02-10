Отсрочка в Резерв+ исчезла: что делать и куда обращаться
- Большинство отсрочек в Резерв+ продлеваются автоматически через госреестры, но часть пользователей столкнулась с техническими сбоями.
- Если отсрочка исчезла, нужно переустановить приложение, пройти верификацию или обратиться в ЦПАУ с документами.
В Украине продолжается мобилизация, а военное положение продлено до 4 мая 2026 года. В то же время Министерство обороны разъяснило, что следует делать тем, кто имеет право на отсрочку, но не получил уведомление о ее автоматическом продлении в приложении Резерв+.
Что делать, если исчезла отсрочка в Резерв+, читайте в нашем материале.
Кто имеет право на автоматическое продление отсрочки
Министерство обороны сообщило, что для многих категорий граждан отсрочка от мобилизации продлевается автоматически, без необходимости подавать заявления, справки или стоять в очередях. Основания проверяются через государственные реестры, а подтверждение отображается в приложении Резерв+.
До 2 февраля включительно произошло очередное автоматическое продление. Сейчас в список добавлены еще семь категорий:
- родители, воспитывающие тяжелобольного ребенка без инвалидности;
- те, кто ухаживает за тяжелобольным членом семьи;
- опекуны недееспособного человека;
- те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью III группы;
- опекуны родственников 2-3 степени родства с инвалидностью;
- родители, самостоятельно воспитывающие детей до 18 лет;
- школьные учителя.
Автоматическое продление также сохраняется для ранее определенных категорий, среди которых люди с инвалидностью, родители детей с инвалидностью, студенты и аспиранты, работники образования, военные, родственники погибших или пропавших без вести во время боевых действий, а также родственники героев Украины.
Пользователи Резерв+, чьи отсрочки продлеваются автоматически, сначала получают push-уведомление о запланированном продлении, а после обработки данных — подтверждение, что отсрочка продлена.
Если уведомление не пришло, это означает, что в государственных реестрах недостаточно или устарела информация, и нужно обратиться в любой ЦПАУ с документами.
Почему исчезла отсрочка в Резерв+
Цифровизация и автоматическое продление отсрочки сработали не для всех. Министерство обороны 6 февраля сообщило, что часть лиц, для которых отсрочка должна была продлеваться автоматически, столкнулась с проблемами.
В частности, отсрочка исчезла в приложении Резерв+, не поступали push-уведомления или вообще не было возможности зайти в реестр и завершить автоматическое обновление.
По словам Минобороны, в тот день техническая команда исправила ошибку, связанную со сбоями в работе реестра Оберіг. В результате все пользователи Резерв+, у которых была проблема (это около 6% от всех отсроченных), получат push-уведомление с сообщением Отсрочка продлена или Обратитесь в ЦПАУ.
Исчезла отсрочка в Резерв+, что делать:
- удалить приложение Резерв+;
- переустановить его;
- пройти верификацию;
- подать новый запрос на отсрочку.
Если автоматическое продление так и не сработало, это означает, что в государственных реестрах недостаточно данных. В таком случае нужно обратиться в ЦПАУ с документами, подтверждающими основания для отсрочки.
Исчезла отсрочка в Резерв+: что советуют адвокаты
По словам адвоката юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко, нынешние проблемы с невозможностью продления автоматических отсрочек могут быть связаны с блэкаутами и нестабильным интернет-соединением, из-за чего данные вовремя не обновляются и не подтягиваются к государственным реестрам.
Отсутствие своевременной отсрочки, ее исчезновение из реестра, объясняет адвокат, может стать основанием для мобилизации. Если у человека есть документы, дающие право на отсрочку, но они не отражены в реестре, его, по идеальному сценарию, отпустят домой с повесткой, где будет указана дата явки в ТЦК.
В то же время, по словам Екатерины Анищенко, ответственность за несвоевременное оформление отсрочки лежит на самом человеке, который не подал документы или не проверил их обновление.
Нестабильное электроснабжение и перебои с интернетом напрямую влияют на скорость обновления информации в электронном виде, поэтому адвокат советует иметь при себе выписку из Резерв+ в бумажном формате как дополнительное доказательство права на отсрочку.