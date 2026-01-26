Как быстро исчезает статус “в розыске” после уплаты штрафа в Резерв+: объяснение
- Статус "в розыске" в Резерв+ появляется из-за нарушения правил воинского учета.
- Для его снятия можно либо посетить ТЦК, либо оплатить штраф.
- После оплаты штрафа статус исчезает, но для этого требуется несколько часов или дней, пока обновится информация в реестрах.
Во время всеобщей мобилизации в Украине статус “в розыске” в приложении Резерв+ стал для многих неприятным сюрпризом. Обычно красная отметка появляется, когда человек нарушает правила воинского учета. В частности, не появляется по повестке, игнорирует вызов на ВЛК или просто не обновляет свои данные.
Как быстро исчезает статус “в розыске” после уплаты штрафа в Резерв+, читайте в нашем материале.
Снимают ли с розыска после уплаты штрафа в Резерв+
Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко объяснила в комментарии Фактам ICTV, что статус в розыске возникает из-за нарушения правил воинского учета. Когда человек заходит в Резерв+, он может увидеть красную ленту, указывающую на то, что он находится в розыске.
Чтобы избавиться от этого статуса, существует два варианта:
- лицо может посетить ТЦК;
- или уплатить штраф.
Снятие статуса в розыске без визита в ТЦК возможно, если уплатить штраф сразу. Таким образом, статус в розыске после уплаты штрафа исчезает. Однако даже после оплаты может потребоваться некоторое время, чтобы обновилась информация и исчезла отметка о розыске в реестре. В частности, требуется от нескольких часов до нескольких дней, чтобы система обновила статус, и красная отметка исчезла.
Таким образом, статус не меняется мгновенно после оплаты. Даже если деньги перевели, красная лента в системе может “висеть” от нескольких часов до нескольких суток. В частности, это зависит от скорости обмена данными в реестрах.
Статус “в розыске” после уплаты штрафа: почему не исчезает красная лента
В противном случае, для отмены статуса в розыске, лицо может явиться в ТЦК, где ему выдадут протокол о нарушении правил учета, после чего будет вручено постановление об административной ответственности и предложено уплатить штраф.
Если штраф не будет уплачен, дело передается в Государственную исполнительную службу, и сумма штрафа удваивается, также появляются расходы на исполнителя.
Адвокат отметила, что неуплата штрафа приводит к автоматическому удвоению суммы, подобно штрафам за нарушение правил дорожного движения, и дело переходит к исполнителям.
— Многие люди обращаются к юристам, когда уже имеют проблемы с блокировкой счетов, часто не осознавая, что есть постановление, — рассказала юрист.
Поэтому адвокат порекомендовала загрузить приложение Резерв+ и регулярно проверять свой статус и появление красной отметки в приложении.
Что делать, если розыск не исчез после уплаты штрафа в Резерв+
Юрист рассказала, что уплата штрафа — это не решение проблемы с учетом. Адвокат подчеркнула, что штраф выписывают за конкретное нарушение, и если его не устранить, ситуация повторится.
Даже если после оплаты красная отметка о розыске в Резерв+ исчезнет, это лишь временный эффект. Если человек и в дальнейшем не обновит данные или не явится в ТЦК, через определенное время статус “в розыске” может вернуться.
То есть уплата штрафа не освобождает от обязанности соблюдать правила учета. Чтобы окончательно снять розыск, нужно устранить причину нарушения правил воинского учета.