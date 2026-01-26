Во время всеобщей мобилизации в Украине статус “в розыске” в приложении Резерв+ стал для многих неприятным сюрпризом. Обычно красная отметка появляется, когда человек нарушает правила воинского учета. В частности, не появляется по повестке, игнорирует вызов на ВЛК или просто не обновляет свои данные.

Как быстро исчезает статус “в розыске” после уплаты штрафа в Резерв+, читайте в нашем материале.

Снимают ли с розыска после уплаты штрафа в Резерв+

Адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко объяснила в комментарии Фактам ICTV, что статус в розыске возникает из-за нарушения правил воинского учета. Когда человек заходит в Резерв+, он может увидеть красную ленту, указывающую на то, что он находится в розыске.

Сейчас смотрят

Чтобы избавиться от этого статуса, существует два варианта:

лицо может посетить ТЦК;

или уплатить штраф.

Снятие статуса в розыске без визита в ТЦК возможно, если уплатить штраф сразу. Таким образом, статус в розыске после уплаты штрафа исчезает. Однако даже после оплаты может потребоваться некоторое время, чтобы обновилась информация и исчезла отметка о розыске в реестре. В частности, требуется от нескольких часов до нескольких дней, чтобы система обновила статус, и красная отметка исчезла.

Таким образом, статус не меняется мгновенно после оплаты. Даже если деньги перевели, красная лента в системе может “висеть” от нескольких часов до нескольких суток. В частности, это зависит от скорости обмена данными в реестрах.

Статус “в розыске” после уплаты штрафа: почему не исчезает красная лента

В противном случае, для отмены статуса в розыске, лицо может явиться в ТЦК, где ему выдадут протокол о нарушении правил учета, после чего будет вручено постановление об административной ответственности и предложено уплатить штраф.

Если штраф не будет уплачен, дело передается в Государственную исполнительную службу, и сумма штрафа удваивается, также появляются расходы на исполнителя.

Адвокат отметила, что неуплата штрафа приводит к автоматическому удвоению суммы, подобно штрафам за нарушение правил дорожного движения, и дело переходит к исполнителям.

— Многие люди обращаются к юристам, когда уже имеют проблемы с блокировкой счетов, часто не осознавая, что есть постановление, — рассказала юрист.

Поэтому адвокат порекомендовала загрузить приложение Резерв+ и регулярно проверять свой статус и появление красной отметки в приложении.

Что делать, если розыск не исчез после уплаты штрафа в Резерв+

Юрист рассказала, что уплата штрафа — это не решение проблемы с учетом. Адвокат подчеркнула, что штраф выписывают за конкретное нарушение, и если его не устранить, ситуация повторится.

Даже если после оплаты красная отметка о розыске в Резерв+ исчезнет, это лишь временный эффект. Если человек и в дальнейшем не обновит данные или не явится в ТЦК, через определенное время статус “в розыске” может вернуться.

То есть уплата штрафа не освобождает от обязанности соблюдать правила учета. Чтобы окончательно снять розыск, нужно устранить причину нарушения правил воинского учета.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.