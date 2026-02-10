В Україні триває мобілізація, а воєнний стан продовжено до 4 травня 2026 року. Водночас Міністерство оборони роз’яснило, що слід робити тим, хто має право на відстрочку, але не отримав сповіщення про її автоматичне продовження в додатку Резерв+.

Що робити, якщо зникла відстрочка у Резерв+, читайте в нашому матеріалі.

Хто має право на автоматичне продовження відстрочки

Міністерство оборони повідомило, що для багатьох категорій громадян відстрочка від мобілізації продовжується автоматично, без необхідності подавати заяви, довідки чи стояти в чергах. Підстави перевіряються через державні реєстри, а підтвердження відображається в застосунку Резерв+.

Зараз дивляться

До 2 лютого включно відбулося чергове автоматичне продовження. Наразі до списку додані ще сім категорій:

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

ті, хто доглядає за тяжкохворим членом сім’ї;

опікуни недієздатної людини;

ті, хто має дружину чи чоловіка з інвалідністю III групи;

доглядачі родичів 2–3 ступеня спорідненості з інвалідністю;

батьки, які самостійно виховують дітей до 18 років;

шкільні вчителі.



Автоматичне продовження також зберігається для раніше визначених категорій, серед яких люди з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю, студенти та аспіранти, працівники освіти, військові, родичі загиблих чи зниклих під час бойових дій, а також родичі героїв України.

Користувачі Резерв+, чиї відстрочки продовжуються автоматично, отримують спочатку push-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – підтвердження, що відстрочку продовжено.

Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застаріла інформація, і потрібно звернутися до будь-якого ЦНАПу з документами.

Чому зникла відстрочка у Резерв+

Але цифровізація та автоматичне подовження відстрочки спрацювали не для всіх. Міністерство оборони 6 лютого повідомило, що частина осіб, для яких відстрочка мала продовжуватися автоматично, стикнулася з проблемами.

Зокрема, відстрочка зникла в застосунку Резерв+, не надходили push-повідомлення або взагалі не було можливості зайти в реєстр і завершити автоматичне оновлення.

За словами Міноборони, того дня технічна команда виправила помилку, пов’язану зі збоями в роботі реєстру Оберіг. Унаслідок цього всі користувачі Резерв+, які мали проблему (це близько 6% від усіх відстрочників), отримають push-сповіщення з повідомленням Відстрочку продовжено або Зверніться до ЦНАПу.

Зникла відстрочка у Резерв+, що робити:

видалити застосунок Резерв+;

перевстановити його;

пройти верифікацію;

подати новий запит на відстрочку.

Якщо автоматичне продовження так і не спрацювало, це означає, що в державних реєстрах недостатньо даних. У такому випадку потрібно звернутися до ЦНАПу з документами, що підтверджують підстави для відстрочки.

Зникла відстрочка у Резерв+: що радять адвокати

За словами адвокатки юридичної компанії Riyako&Partners Катерини Аніщенко, нинішні проблеми з неможливістю продовження автоматичних відстрочок можуть бути пов’язані з блекаутами і нестабільним інтернет-з’єднанням, через що дані вчасно не оновлюються і не підтягуються до державних реєстрів.

Відсутність своєчасної відстрочки, її зникнення з реєстру, пояснює адвокатка, може стати підставою для мобілізації. Якщо в людини є документи, що дають право на відстрочку, але вони не відображені в реєстрі, її, за ідеальним сценарієм, відпустять додому з повісткою, де буде вказана дата явки до ТЦК.

Водночас, за словами Катерини Аніщенко, відповідальність за несвоєчасне оформлення відстрочки лежить на самій людині, яка не подала документи чи не перевірила їх оновлення.

Нестабільне електропостачання та перебої з інтернетом прямо впливають на швидкість оновлення інформації в електронному вигляді, тому адвокатка радить мати при собі витяг ыз Резерв+ у паперовому форматі як додатковий доказ права на відстрочку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.