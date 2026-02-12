В течение пятницы, 13 февраля, графики ограничения мощности будут применяться во всех регионах Украины.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 13 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — сообщили в энергетической компании.

Ограничения были введены из-за последствий ракетно-дроновых обстрелов энергетических объектов Украины.

В Укрэнерго подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем ограничений по конкретному адресу можно узнать на страницах облэнерго.

Напомним, сегодня министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что при существующем состоянии энергосистемы есть возможность сохранить до конца февраля режим отключений электроэнергии в 3-3,5 очереди.

Это удастся сделать, если РФ не осуществит еще одну атаку на энергетические объекты Украины.

Министр добавил, что в результате потепления дефицит электроэнергии в Украине снизился с 5-6 ГВт до 4,3-4,5 ГВт.

