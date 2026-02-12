При текущем состоянии энергосистемы есть возможность сохранить до конца февраля режим отключений электроэнергии в 3-3,5 очереди при условии, что не будет новых повреждений энергообъектов российскими обстрелами.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Шмыгаль рассказал о состоянии энергосистемы

– Состояние энергосистемы таково: если с сегодняшнего дня мы живем без атак, то в таком состоянии, как сегодня (в объеме 3-3,5 очереди), мы будем жить до конца февраля. Это объективная реальность. Даже введение дополнительной генерации не будет иметь значительного влияния, — отметил министр на заседании энергокомитета Верховной Рады в четверг, 12 февраля.

По словам Шмыгаля, ситуация будет улучшаться, когда с приближением весны будет больше солнечной энергии. Тогда нужно будет работать с накопителями. Также необходимо иметь запас воды.

В ближайшее время прогнозируют несколько морозных дней. По прогнозам Шмыгаля, тогда могут быть отключения в 4-4,5 очереди.

— Это такая перспектива на ближайшие 3-4 недели, — подытожил он.

Министр отметил, что в результате потепления дефицит электроэнергии в Украине снизился с 5-6 ГВт до 4,3-4,5 ГВт.

В среду и вторник были солнечные дни, благодаря чему удалось получить дополнительные 1,6-1,7 ГВт электроэнергии.

Напомним, 9 февраля Шмыгаль предупреждал о том, что энергосистема Украины будет функционировать по сложным графикам из-за низких температур.

