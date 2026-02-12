После ночного обстрела РФ восстановление ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 для подачи тепла планируют провести за сутки-двое.

Об этом сообщил первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль на заседании энергокомитета Рады.

Восстановление ТЭЦ в Киеве: что сказал Шмыгаль

Так, по словам Дениса Шмыгаля, подача тепла от ТЭЦ-5 должна возобновиться за сутки, а от ТЭЦ-6 – за две.

– Сегодня была атака россиян баллистикой, произошли прилеты обломков по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. Это привело к повреждениям газораспределительного и газокомпрессорного устройства на одной из ТЭЦ, на второй разбиты циркулярные насосы, система подготовки воды. По ТЭЦ-5, надеюсь, что за сутки все будет восстановлено, по ТЭЦ-6 сутки может быть, – рассказал министр.

Он добавил, что Киеву повезло, ведь плюсовая температура позволила не сливать воду из системы, что дает возможность не тратить две недели на заполнение системы и ликвидацию прорывов.

Шмыгаль пообещал, что тепло людям вернут как можно быстрее.

Также он подчеркнул, что в связи с отсутствием тепла энергетики и правительство стараются отключать в Киеве не более трех очередей электропотребления.

Напомним, 12 февраля в Киеве остались без тепла 2600 домов, еще 1100 – до сих пор без отопления после предыдущих атак.

