Шмыгаль назвал сроки восстановления ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве
- ТЭЦ-5 планируют восстановить за 24 часа, ТЭЦ-6 – примерно через сутки после обстрела.
- Повреждены ключевые элементы инфраструктуры: газовое оборудование, насосы, системы подготовки воды.
- Без тепла остались тысячи домов в Киеве, действуют ограничения электропотребления.
После ночного обстрела РФ восстановление ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 для подачи тепла планируют провести за сутки-двое.
Об этом сообщил первый вице-премьер — министр энергетики Денис Шмыгаль на заседании энергокомитета Рады.
Восстановление ТЭЦ в Киеве: что сказал Шмыгаль
Так, по словам Дениса Шмыгаля, подача тепла от ТЭЦ-5 должна возобновиться за сутки, а от ТЭЦ-6 – за две.
– Сегодня была атака россиян баллистикой, произошли прилеты обломков по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в Киеве. Это привело к повреждениям газораспределительного и газокомпрессорного устройства на одной из ТЭЦ, на второй разбиты циркулярные насосы, система подготовки воды. По ТЭЦ-5, надеюсь, что за сутки все будет восстановлено, по ТЭЦ-6 сутки может быть, – рассказал министр.
Он добавил, что Киеву повезло, ведь плюсовая температура позволила не сливать воду из системы, что дает возможность не тратить две недели на заполнение системы и ликвидацию прорывов.
Шмыгаль пообещал, что тепло людям вернут как можно быстрее.
Также он подчеркнул, что в связи с отсутствием тепла энергетики и правительство стараются отключать в Киеве не более трех очередей электропотребления.
Напомним, 12 февраля в Киеве остались без тепла 2600 домов, еще 1100 – до сих пор без отопления после предыдущих атак.