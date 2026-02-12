Протягом п’ятниці, 13 лютого, графіки обмеження потужності будуть застосовуватися у всіх регіонах України.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 13 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – поінформували в енергетичній компанії.

Обмеження були запроваджені через наслідки ракетно-дронових обстрілів енергетичних об’єктів України.

В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Час та обсяг обмежень за конкретною адресою можна дізнатися на сторінках обленерго.

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що за наявного стану енергосистеми є можливість зберегти до кінця лютого режим відключень електроенергії у 3-3,5 черги.

Це вдасться зробити, якщо РФ не здійснить ще одну атаку на енергетичні об’єкти України.

Міністр додав, що внаслідок потепління дефіцит електроенергії в Україні знизився до з 5-6 ГВт до 4,3-4,5 ГВт.

