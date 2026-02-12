Украина готова продолжать войну с Россией, если не будет возможности подписать выгодное соглашение о ее завершении.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию The Atlantic.

Зеленский готов отказаться от невыгодного соглашения

По данным издания, часть окружения президента обеспокоена тем, что шанс на мирные договоренности уменьшается. Они считают, что без соглашения уже этой весной боевые действия могут продолжаться годами.

Зеленский отметил, что не согласится на невыгодные условия и скорее откажется от соглашения, чем заставит украинцев принять плохой мир.

Он добавил, что после четырех лет полномасштабной войны страна готова и в дальнейшем сопротивляться.

Также президент отметил, что ключевые вопросы о гарантиях безопасности от США до сих пор остаются нерешенными.

— Украина не проиграет, — сказал глава украинского государства, комментируя ситуацию на поле боя.

Напомним, 5 февраля завершился второй раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и США в Абу-Даби.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что переговоры прошли “действительно конструктивно”. Он также поблагодарил США и ОАЭ за организацию и посредничество.

В коммюнике по итогам встречи, опубликованном главой украинской делегации Рустемом Умеровым, отмечено, что стороны обсуждали методы внедрения перемирия и мониторинг прекращения военных действий.

Госсекретарь США Марко Рубио 4 февраля заявил, что сложные вопросы остаются нерешенными, однако Штаты будут делать все для “прорыва”.

9 февраля Зеленский сообщил, что документы по гарантиям безопасности для Украины уже готовы.

