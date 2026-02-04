Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал ход переговоров в Абу-Даби по урегулированию войны, которую начала Россия против Украины.

По его словам, количество нерешенных вопросов между Украиной и РФ сократилось, однако самые сложные вопросы остаются.

Рубио о сложных вопросах переговоров

Марко Рубио отметил, что впервые за долгое время технические военные группы из Украины и России встречаются в формате, к которому присоединились представители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

— Я не хочу сказать, что сами по себе переговоры являются прогрессом, но хорошо, что происходит взаимодействие. Я также хотел бы предупредить всех, что в таких вопросах, как этот, есть много деликатных моментов. Прогресс, вероятно, не будет известен даже через утечки информации, пока мы действительно не достигнем прорыва. Наша цель – оставаться преданными делу. Мы посвятили этому год. Мы считаем, что достигли реального прогресса, – заявил Рубио на брифинге.

Он добавил, что хорошей новостью является то, что “список нерешенных вопросов”, который существовал между Украиной и РФ, “существенно сократился”.

— Это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что вопросы, которые остались, являются самыми сложными. А тем временем война продолжается. Поэтому все, что я могу сказать по этому поводу, это то, что мы вкладываем в это дело значительное количество времени и энергии на очень высоком уровне. Мы будем продолжать делать все, что в наших силах, чтобы добиться прорыва, – добавил Рубио.

Переговоры в Абу-Даби: что известно

Сегодня в Абу-Даби состоялась трехсторонняя встреча в рамках мирных переговоров. Следующий раунд переговоров запланирован на завтра.

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил, что после трехсторонней встречи переговорный процесс продолжился в формате работы в группах.

— Работа была содержательной и продуктивной, с ориентацией на конкретные шаги и практические решения… Готовим доклад президенту Владимиру Зеленскому, – отметил Умеров.

Трехсторонние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах проходят после того, как Россия нанесла новый массированный удар по Украине.

В связи с этим президент Владимир Зеленский во вторник сообщил о «корректировке» работы украинской команды на переговорах.

