Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с переговорной командой перед новым раундом трехсторонних встреч в Абу-Даби.

Как заявил Владимир Зеленский, встречи ожидаются в ближайшее время – в среду и четверг на этой неделе, 4 и 5 февраля соответственно.

Сегодня на совещании были почти все участники переговорной команды от Украины, рассказал президент.

Среди них – секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, его заместитель Сергей Кислица, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, советник Кабинета президента Украины ОП Александр Бевз.

Как отметил Зеленский, народный депутат Давид Арахамия также будет участвовать в переговорах. Президент Украины согласовал с командой рамки разговора и конкретные задачи.

По его словам, украинская делегация проведет двусторонние встречи с американской стороной. Украина готова к реальным шагам, считает глава государства.

– Мы считаем, что реально достичь достойного и длительного мира. Мы считаем, что двусторонний документ о гарантиях безопасности с США готов. Рассчитываем на дальнейшую предметную работу по документам по восстановлению и экономическому развитию, – отметил Зеленский.

Президент рассчитывает на то, что американская сторона может быть в дальнейшем решительной в обеспечении необходимых условий для диалога.

По его мнению, меры по деэскалации, которые фактически заработали в ночь на прошлую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и возможному результату.

Войну нужно заканчивать, резюмировал президент Украины. Владимир Зеленский поблагодарил всех в мире, кто помогает Украине.

