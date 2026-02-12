Україна готова продовжувати війну з Росією, якщо не буде можливості підписати вигідну угоду про її завершення.

Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю виданню The Atlantic.

Зеленський готовий відмовитися від невигідної угоди

За даними видання, частина оточення президента стурбована тим, що шанс на мирні домовленості зменшується. Вони вважають, що без угоди вже цієї весни бойові дії можуть тривати роками.

Зеленський зазначив, що не погодиться на невигідні умови і радше відмовиться від угоди, ніж змусить українців прийняти поганий мир.

Він додав, що після чотирьох років повномасштабної війни країна готова й надалі чинити опір.

Також президент зауважив, що ключові питання щодо гарантій безпеки від США досі залишаються невирішеними.

– Україна не програє, – сказав голова української держави, коментуючи ситуацію на полі бою.

Нагадаємо, 5 лютого завершився другий раунд тристоронніх переговорів між Україною, Росією та США в Абу-Дабі.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що перемовини пройшли “дійсно конструктивно”. Він також подякував США та ОАЕ за організацію та посередництво.

У комюніке за підсумками зустрічі, опублікованому головою української делегації Рустемом Умєровим, зазначено, що сторони обговорювали методи впровадження перемир’я та моніторинг припинення воєнних дій.

Держсекретар США Марко Рубіо 4 лютого заявив, що складні питання залишаються невирішеними, проте Штати робитимуть усе для “прориву”.

9 лютого Зеленський повідомив, що документи щодо гарантій безпеки для України вже готові.

