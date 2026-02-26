Жительница Донецкой области получила 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Злоумышленница корректировала вражеские удары по ВСУ в окрестностях Покровска.

Агент ФСБ корректировала вражеский огонь по позициям ВСУ

Как сообщает СБУ, агентку ФСБ разоблачили в октябре 2024 года, когда она передавала врагу информацию для наведения огня на Покровском направлении.

Правоохранители задержали ее на территории Кировоградской области. Туда женщина прибыла из Донецкой области и планировала выезд в РФ через третьи страны.

Сейчас смотрят

Во время обысков у нее был изъят паспорт гражданки России, который она планировала использовать для бегства в РФ.

— Как установило расследование, злоумышленницей оказалась завербованная врагом 38-летняя жительница Селидового в Донецкой области. Женщина входила в агентурную сеть ФСБ, которую разоблачили в октябре 2023 года во время спецоперации Службы безопасности на территории региона, — говорится в сообщении.

Тогда сотрудники СБУ задержали двух вражеских корректировщиков, которые отслеживали маршруты движения военной техники ВСУ в районе Селидового и Кураховки.

Сейчас тюремный срок получила их сообщница, которая действовала отдельно и наводила российские авиабомбы на позиции Сил обороны под Покровском.

По материалам дела, она объезжала на автомобиле или пешком обходила местность возле передовой. Затем через мессенджер отправляла куратору из ФСБ текстовые сообщения и скриншоты гугл-карт с отметками координат объектов ВСУ.

Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, недавно Служба безопасности разоблачила и задержала еще одного агента ФСБ, который корректировал российские удары по Киеву, прикрываясь выполнением оборонных заказов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.