Удары КАБами по Славянску корректировал охранник местной котельной — СБУ
- Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который корректировал российские авиаудары по Славянску и передавал врагу координаты украинских военных.
- Злоумышленник собирал данные о местах дислокации Сил обороны.
- Агенту сообщили о подозрении в государственной измене.
Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области агента ФСБ, который корректировал российские авиаудары по Славянску и передавал врагу координаты украинских военных.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
Агент ФСБ в Славянске: что установило следствие
По данным контрразведки, задержанным оказался 51-летний охранник местной котельной.
Он попал в поле зрения российских спецслужб после того, как оставлял в Telegram прокремлевские комментарии и открыто выражал ожидания полной оккупации региона.
После вербовки агент обходил Славянск, отслеживая места скопления личного состава и техники Сил обороны Украины.
Обнаруженные позиции он наносил на электронные карты, фиксировал ориентировочное количество военных, типы вооружения и назначение зданий.
Также во время “разведвылазок” злоумышленник собирал информацию о последствиях российских ударов корректируемыми авиабомбами (КАБами) и дронами, после чего формировал агентурные отчеты для куратора из ФСБ.
Во время обысков в жилище агента правоохранители обнаружили специально оборудованное подземное укрытие, в котором он планировал переждать возможные бои и дождаться прихода российских войск.
Также у него изъяли два мобильных телефона, которыми он поочередно пользовался для конспиративной связи с ФСБ через мессенджеры.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Сейчас злоумышленник находится под стражей.
Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.