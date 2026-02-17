Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области агента ФСБ, который корректировал российские авиаудары по Славянску и передавал врагу координаты украинских военных.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Агент ФСБ в Славянске: что установило следствие

По данным контрразведки, задержанным оказался 51-летний охранник местной котельной.

Сейчас смотрят

Он попал в поле зрения российских спецслужб после того, как оставлял в Telegram прокремлевские комментарии и открыто выражал ожидания полной оккупации региона.

После вербовки агент обходил Славянск, отслеживая места скопления личного состава и техники Сил обороны Украины.

Обнаруженные позиции он наносил на электронные карты, фиксировал ориентировочное количество военных, типы вооружения и назначение зданий.

Также во время “разведвылазок” злоумышленник собирал информацию о последствиях российских ударов корректируемыми авиабомбами (КАБами) и дронами, после чего формировал агентурные отчеты для куратора из ФСБ.

Во время обысков в жилище агента правоохранители обнаружили специально оборудованное подземное укрытие, в котором он планировал переждать возможные бои и дождаться прихода российских войск.

Также у него изъяли два мобильных телефона, которыми он поочередно пользовался для конспиративной связи с ФСБ через мессенджеры.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Сейчас злоумышленник находится под стражей.

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.