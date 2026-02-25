Служба безопасности Украины разоблачила и задержала еще одного агента ФСБ, корректировавшего российские удары по Киеву, прикрываясь выполнением оборонных заказов.

В Киеве задержан агент ФСБ

По данным Службы безопасности Украины, злоумышленником оказался 59-летний предприниматель, специализировавшийся на производстве бронированного стекла для автомобилей Сил обороны.

Следствие установило, что он был завербован российской спецслужбой и готовил серию воздушных атак РФ по украинским предприятиям, которые ремонтируют и модернизируют военную технику.

Сейчас смотрят

– Чтобы выявить локации таких предприятий, фигурант объезжал их адреса под видом заключения договоров на производство бронестекла и согласование техзадач соответствующих заказов, – говорится в сообщении.

В дальнейших планах агента было приобретение и скрытая установка миникамер с удаленным доступом для представителей ФСБ.

С помощью таких устройств российские спецслужбы рассчитывали фиксировать последствия будущих ударов по украинским целям.

Правоохранители задокументировали контакты фигуранта из ФСБ и задержали его по месту жительства. Параллельно были приняты меры по защите оборонных компаний.

По информации следствия, мужчина попал в поле зрения российских кураторов после публикации прокремлевских комментариев в Telegram-чатах.

Во время обысков у него изъяли смартфон и компьютерную технику с поличным с врагом, а также договоры с предприятиями, которые он пытался сделать целями для атак.

На основании собранных материалов следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (государственная измена в условиях военного положения).

Он взят под стражу без права внесения залога. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Киевская областная прокуратура.

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.