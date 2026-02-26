Жителька Донецької області отримала 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зловмисниця коригувала ворожі удари по ЗСУ на околицях Покровська.

Агентка ФСБ коригувала ворожий вогонь на позиції ЗСУ

Як повідомляє СБУ, агентку ФСБ викрили у жовтні 2024 року, коли вона передавала ворогу інформацію для наведення вогню на Покровському напрямку.

Правоохоронці затримали її на території Кіровоградської області. Туди жінка прибула з Донеччини та планувала виїзд до РФ через треті країни.

Під час обшуків у неї було вилучено паспорт громадянки Росії, який вона планувала використати для втечі до держави-агресорки.

– Як встановило розслідування, зловмисницею виявилася завербована ворогом 38-річна мешканка Селидового на Донеччині. Жінка входила до агентурної мережі ФСБ, яку викрили у жовтні 2023 року під час спецоперації Служби безпеки на території регіону, – йдеться у повідомленні.

Тоді співробітники СБУ затримали двох ворожих коригувальників, що відслідковували маршрути руху військової техніки ЗСУ в районі Селідового та Курахівки.

Наразі тюремний строк отримала їхня спільниця, яка діяла окремо і наводила російські авіабомби на позиції Сил оборони під Покровськом.

За матеріалами справи, вона об’їжджала на автомобілі або пішки обходила місцевість біля передової. Потім месенджером відправляла куратору від ФСБ текстові повідомлення та скріншоти гугл-карт з позначками координат об’єктів ЗСУ.

Суд визнав її винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки викрила та затримала ще одного агента ФСБ, який коригував російські удари по Києву, прикриваючись виконанням оборонних замовлень.

