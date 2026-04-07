Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 7 апреля 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 121 боевое столкновение. Враг нанес 51 авиационный удар – сбросил 162 управляемые авиабомбы. Кроме того, оккупанты задействовали для поражения 5950 дронов-камикадзе и осуществили 2407 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Втрати РФ на 7 квітня
- особового складу – близько 1 305 470 (+980) осіб,
- танків – 11 841 од.,
- бойових броньованих машин – 24 364 (+4) од.,
- артилерійських систем – 39 562 (+65) од.,
- РСЗВ – 1 722 (+3) од.,
- засобів ППО – 1 340 (+2) од.,
- літаків – 435 од.,
- гелікоптерів – 350 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 223 341 (+1 945) од.,
- крилатих ракет – 4 517 од.,
- кораблів та катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 87 862 (+248) од.,
- спеціальної техніки – 4 115 (+3) од.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 504-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
