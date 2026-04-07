Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 7 квітня 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Ворог завдав 51 авіаційного удару – скинув 162 керовані авіабомби. Крім того, окупанти задіяли для ураження 5950 дронів–камікадзе та здійснив 2407 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Потери РФ по состоянию на 7 апреля
- личного состава – около 1 305 470 (+980) человек,
- танков – 11 841 ед.,
- боевых бронированных машин – 24 364 (+4) ед.,
- артиллерийских систем – 39 562 (+65) ед.,
- РСЗО – 1 722 (+3) ед.,
- средств ПВО – 1 340 (+2) ед.,
- самолетов – 435 ед.,
- вертолетов – 350 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 223 341 (+1 945) шт.,
- крылатых ракет – 4 517 шт.,
- кораблей и катеров – 33 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 87 862 (+248) шт.,
- специальной техники – 4 115 (+3) шт.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 504-т добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
