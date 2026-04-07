На кінець минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Ворог завдав 51 авіаційного удару – скинув 162 керовані авіабомби. Крім того, окупанти задіяли для ураження 5950 дронів–камікадзе та здійснив 2407 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 7 квітня 2026

Потери РФ по состоянию на 7 апреля

личного состава – около 1 305 470 (+980) человек,

танков – 11 841 ед.,

боевых бронированных машин – 24 364 (+4) ед.,

артиллерийских систем – 39 562 (+65) ед.,

РСЗО – 1 722 (+3) ед.,

средств ПВО – 1 340 (+2) ед.,

самолетов – 435 ед.,

вертолетов – 350 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 223 341 (+1 945) шт.,

крылатых ракет – 4 517 шт.,

кораблей и катеров – 33 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 87 862 (+248) шт.,

специальной техники – 4 115 (+3) шт.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 504-т добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Зараз дивляться

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.