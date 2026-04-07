За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины уничтожили почти 1000 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ по состоянию на 7 апреля

  • личного состава – около 1 305 470 (+980) человек,
  • танков – 11 841 ед.,
  • боевых бронированных машин – 24 364 (+4) ед.,
  • артиллерийских систем – 39 562 (+65) ед.,
  • РСЗО – 1 722 (+3) ед.,
  • средств ПВО – 1 340 (+2) ед.,
  • самолетов – 435 ед.,
  • вертолетов – 350 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 223 341 (+1 945) шт.,
  • крылатых ракет – 4 517 шт.,
  • кораблей и катеров – 33 шт.,
  • подводных лодок – 2 шт.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 87 862 (+248) шт.,
  • специальной техники – 4 115 (+3) шт.

Ранее издание ABC News проанализировало открытые данные Воздушных сил Украины и Министерства обороны РФ. Согласно данным, впервые с начала полномасштабной войны Украина за месяц запустила через границу больше ударных дронов, чем Россия.

Сейчас смотрят

Минобороны России сообщило об уничтожении 7 347 украинских дронов в течение марта — это самый высокий месячный показатель, который когда-либо фиксировала Москва, в среднем 237 аппаратов в сутки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 504-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 7 апреля 2026 года – ситуация на фронте
Карта боевых действий в Украине – где идут бои в Украине 7 апреля 2026 года

Источник: Генштаб ВСУ

Связанные темы:

Армия РоссииВойна в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.