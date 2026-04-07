За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины уничтожили почти 1000 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ по состоянию на 7 апреля

личного состава – около 1 305 470 (+980) человек,

танков – 11 841 ед.,

боевых бронированных машин – 24 364 (+4) ед.,

артиллерийских систем – 39 562 (+65) ед.,

РСЗО – 1 722 (+3) ед.,

средств ПВО – 1 340 (+2) ед.,

самолетов – 435 ед.,

вертолетов – 350 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 223 341 (+1 945) шт.,

крылатых ракет – 4 517 шт.,

кораблей и катеров – 33 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 87 862 (+248) шт.,

специальной техники – 4 115 (+3) шт.

Ранее издание ABC News проанализировало открытые данные Воздушных сил Украины и Министерства обороны РФ. Согласно данным, впервые с начала полномасштабной войны Украина за месяц запустила через границу больше ударных дронов, чем Россия.

Минобороны России сообщило об уничтожении 7 347 украинских дронов в течение марта — это самый высокий месячный показатель, который когда-либо фиксировала Москва, в среднем 237 аппаратов в сутки.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 504-е сутки.

Источник : Генштаб ВСУ

