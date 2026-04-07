Потери РФ на 7 апреля: ВСУ уничтожили 980 оккупантов и почти 2 тыс. дронов
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины уничтожили почти 1000 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери РФ по состоянию на 7 апреля
- личного состава – около 1 305 470 (+980) человек,
- танков – 11 841 ед.,
- боевых бронированных машин – 24 364 (+4) ед.,
- артиллерийских систем – 39 562 (+65) ед.,
- РСЗО – 1 722 (+3) ед.,
- средств ПВО – 1 340 (+2) ед.,
- самолетов – 435 ед.,
- вертолетов – 350 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 223 341 (+1 945) шт.,
- крылатых ракет – 4 517 шт.,
- кораблей и катеров – 33 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 87 862 (+248) шт.,
- специальной техники – 4 115 (+3) шт.
Ранее издание ABC News проанализировало открытые данные Воздушных сил Украины и Министерства обороны РФ. Согласно данным, впервые с начала полномасштабной войны Украина за месяц запустила через границу больше ударных дронов, чем Россия.
Минобороны России сообщило об уничтожении 7 347 украинских дронов в течение марта — это самый высокий месячный показатель, который когда-либо фиксировала Москва, в среднем 237 аппаратов в сутки.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 504-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.