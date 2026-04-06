Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила о подозрении действующему народному депутату Украины в незаконном обогащении на сумму более 12,7 млн грн.

Об этом сообщает САП.

— По поручению руководителя САП прокурор сообщил о подозрении народному депутату Украины IX созыва. Его подозревают в незаконном обогащении на сумму более 12,7 млн грн, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2020–2021 годах народный депутат приобрел активы, стоимость которых превышает его законные доходы на 12,7 млн грн.

В частности, речь идет о квартире в центре Киева площадью 132,6 кв. м стоимостью 5,632 млн грн, расходах на ремонт и обустройство этой квартиры в размере 5,656 млн грн, а также коттедже и земельном участке в курортном поселке Коблево общей стоимостью 1,694 млн грн.

Следствие установило, что имущество оформили на знакомого депутата.

С декабря 2021 года сам депутат проживал в квартире в Киеве, контролировал проведение ремонтных работ и оплачивал их наличными.

Подозрение объявили по статье 368-5 Уголовного кодекса Украины.

Что известно об Александре Качном

По информации Украинской правды, речь идет о народном депутате Украины Александре Качном.

Он избран в Верховную Раду в 2019 году от запрещенной партии ОПЗЖ.

В настоящее время входит в депутатскую группу Платформа за жизнь и мир и является членом бюджетного комитета.

До избрания в парламент он возглавлял Государственный департамент рыбного хозяйства в 2005–2006 годах. Был председателем Киевского областного совета в 2010–2014 годах.

По данным движения Чесно, накануне полномасштабного вторжения Александр Качный обвинял Европу и США в нагнетании войны.

Статья 368-5 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за незаконное обогащение, если стоимость активов существенно превышает законные доходы лица.

