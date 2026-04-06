Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила про підозру чинному народному депутату України у незаконному збагаченні на суму понад 12,7 млн грн.

Про це повідомляє САП.

– За дорученням керівника САП прокурор повідомив про підозру народному депутату України IX скликання. Його підозрюють у незаконному збагаченні на суму понад 12,7 млн грн, – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, у 2020–2021 роках народний депутат придбав активи, вартість яких перевищує його законні доходи на 12,7 млн грн.

Зараз дивляться

Зокрема, йдеться про квартиру в центрі Києва площею 132,6 кв. м вартістю 5,632 млн грн, витрати на ремонт та облаштування цієї квартири у розмірі 5,656 млн грн, а також котедж і земельну ділянку в курортному селищі Коблеве загальною вартістю 1,694 млн грн.

Слідство встановило, що майно оформили на знайомого депутата.

З грудня 2021 року сам депутат проживав у квартирі в Києві, контролював проведення ремонтних робіт та оплачував їх готівкою.

Підозру оголосили за статтею 368-5 Кримінального кодексу України.

Що відомо про Олександра Качного

За інформацією Української правди, йдеться про народного депутата України Олександра Качного.

Він обраний до Верховної Ради у 2019 році від забороненої партії ОПЗЖ.

Наразі входить до депутатської групи Платформа за життя та мир і є членом бюджетного комітету.

До обрання у парламент він очолював Державний департамент рибного господарства у 2005–2006 роках. Був головою Київської обласної ради у 2010–2014 роках.

За даними руху Чесно, напередодні повномасштабного вторгнення Олександр Качний звинувачував Європу та США у нагнітанні війни.

Стаття 368-5 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за незаконне збагачення, якщо вартість активів суттєво перевищує законні доходи особи.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.