Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили организованную преступную группу, участниками которой были действующие народные депутаты.

Об этом сообщили в НАБУ.

НАБУ и САП раскрыли коррупцию в парламенте: что известно

По данным следствия, депутаты регулярно получали неправомерную выгоду за поддержку нужных решений в парламенте.

Следствие установило, что участники группы действовали по четко налаженной схеме и получали деньги за голосование по отдельным вопросам повестки дня Верховной Рады.

Передача средств и согласование действий происходили системно, с использованием посредников и конспирации.

Операция проводилась под прикрытием, что позволило задокументировать факты получения неправомерной выгоды, переговоры и договоренности между участниками схемы.

В настоящее время продолжаются следственные действия, решается вопрос о сообщении о подозрениях и избрании мер пресечения.

Ранее, 10 декабря, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски в Государственной налоговой службе Украины.

Следственные действия проводились в центральном аппарате ГНС, а также в Главных управлениях налоговой службы Хмельницкой и Николаевской областей.

По информации ведомства, уголовное производство касается событий 2024 года и начала 2025-го и связано с деятельностью так называемых рисковых предприятий.

