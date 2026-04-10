Новая модель подготовки в школах и вузах: подписан закон о национальном сопротивлении
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4826-ІХ, который предусматривает внедрение подготовки граждан к национальному сопротивлению на всех уровнях образования — от школы до университета.
Об этом сообщили в Верховной Раде Украины.
Закон о национальном сопротивлении: что известно
Документ вводит новую модель подготовки граждан к обороне государства, которая интегрируется в образовательный процесс.
В частности, в школах основой такой подготовки станет предмет Защита Украины, а также мероприятия военно-патриотического воспитания.
В учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования вводится отдельная дисциплина Основы национального сопротивления, которая станет частью образовательных программ как государственных, так и частных учебных заведений.
Обучение будет охватывать студентов уровней младшего бакалавра, бакалавра и частично магистерских программ. Исключение сделано только для курсантов военных учебных заведений.
Напомним, что закон № 4826-ІХ предусматривает не только теоретическую, но и практическую подготовку граждан к национальному сопротивлению.
В частности, планируется создание специализированных учебных центров, где украинцы смогут получить базовые навыки обороны, включая обращение со стрелковым оружием.
Практические занятия будут проводиться по территориальному принципу — на полигонах, в учебных центрах, воинских частях ВСУ и на сертифицированных стрельбищах с соблюдением всех требований безопасности.