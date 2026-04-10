Нова модель підготовки у школах та вишах: підписано закон про національний спротив
- В Україні впроваджують підготовку до національного спротиву.
- Навчання стане частиною шкільної та університетської освіти.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4826-ІХ, який передбачає запровадження підготовки громадян до національного спротиву на всіх рівнях освіти — від школи до університету.
Про це повідомили у Верховній Раді України.
Закон про національний спротив: що відомо
Документ запроваджує нову модель підготовки громадян до оборони держави, яка інтегрується в освітній процес.
Зокрема, у школах основою такої підготовки стане предмет Захист України, а також заходи військово-патріотичного виховання.
У закладах фахової передвищої та вищої освіти впроваджується окрема дисципліна Основи національного спротиву, яка стане частиною освітніх програм як державних, так і приватних навчальних закладів.
Навчання охоплюватиме студентів рівнів молодшого бакалавра, бакалавра та частково магістерських програм. Виняток зробили лише для курсантів військових навчальних закладів.
Нагадаємо, що закон № 4826-ІХ передбачає не лише теоретичну, а й практичну підготовку громадян до національного спротиву.
Зокрема, планується створення спеціалізованих центрів навчання, де українці зможуть отримати базові оборонні навички, включно з поводженням зі стрілецькою зброєю.
Практичні заняття проводитимуться за територіальним принципом — на полігонах, у навчальних центрах, військових частинах ЗСУ та на сертифікованих стрільбищах із дотриманням усіх вимог безпеки.