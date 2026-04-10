Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4826-ІХ, який передбачає запровадження підготовки громадян до національного спротиву на всіх рівнях освіти — від школи до університету.

Про це повідомили у Верховній Раді України.

Закон про національний спротив: що відомо

Документ запроваджує нову модель підготовки громадян до оборони держави, яка інтегрується в освітній процес.

Зокрема, у школах основою такої підготовки стане предмет Захист України, а також заходи військово-патріотичного виховання.

У закладах фахової передвищої та вищої освіти впроваджується окрема дисципліна Основи національного спротиву, яка стане частиною освітніх програм як державних, так і приватних навчальних закладів.

Навчання охоплюватиме студентів рівнів молодшого бакалавра, бакалавра та частково магістерських програм. Виняток зробили лише для курсантів військових навчальних закладів.

Нагадаємо, що закон № 4826-ІХ передбачає не лише теоретичну, а й практичну підготовку громадян до національного спротиву.

Зокрема, планується створення спеціалізованих центрів навчання, де українці зможуть отримати базові оборонні навички, включно з поводженням зі стрілецькою зброєю.

Практичні заняття проводитимуться за територіальним принципом — на полігонах, у навчальних центрах, військових частинах ЗСУ та на сертифікованих стрільбищах із дотриманням усіх вимог безпеки.

