У закладах освіти України впроваджують системну підготовку громадян до національного спротиву.

За цей законопроєкт №13347 у другому читанні та в цілому проголосували 263 народних обранці.

Підготовка українців до національного спротиву: про що йдеться

Підготовка громадян до національного спротиву в Україні буде впроваджена на всіх рівнях освіти – від школи до університету. На рівні повної загальної середньої освіти основою стане предмет Захист України та заходи з військово-патріотичного виховання.

У закладах фахової передвищої та вищої освіти підготовка громадян до національного спротиву продовжиться у форматі дисципліни Основи національного спротиву, яка буде включена до освітніх програм усіх державних і приватних закладів. Навчання охопить студентів рівнів молодшого бакалавра, бакалавра та окремих магістерських програм. Виняток становитимуть лише курсанти військових навчальних закладів.

Згідно із законодавством, підготовка громадян до національного спротиву здійснюватиметься також у спеціалізованих центрах за програмами, розробленими Міністерством оборони України. Важливою складовою є практична підготовка: громадяни здобувають навички поводження зі стрілецькою зброєю та інші оборонні вміння.

Практичні заняття в межах підготовки громадян до національного спротиву будуть проводитися за територіальним принципом – на полігонах військових навчальних закладів, у навчальних центрах, військових частинах ЗСУ, а також на сертифікованих стрільбищах і тренажерах із дотриманням стандартів безпеки.

Координацію процесу здійснить Генеральний штаб ЗСУ, який розробляє програми підготовки інструкторів. Водночас Сили спеціальних операцій України відповідатимуть за організацію заходів з підготовки населення до національного спротиву, зокрема на тимчасово окупованих територіях, та контроль їх виконання.

