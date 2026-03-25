Рада запровадила обов’язкову підготовку до нацспротиву в школах та університетах
- Верховна Рада ухвалила закон №13347, який запроваджує системну підготовку громадян до національного спротиву у закладах освіти.
- Підготовка включатиме теоретичні дисципліни Захист України та Основи національного спротиву.
- Генштаб ЗСУ та Сили спеціальних операцій координуватимуть підготовку інструкторів і заходи для населення.
У закладах освіти України впроваджують системну підготовку громадян до національного спротиву.
За цей законопроєкт №13347 у другому читанні та в цілому проголосували 263 народних обранці.
Підготовка українців до національного спротиву: про що йдеться
Підготовка громадян до національного спротиву в Україні буде впроваджена на всіх рівнях освіти – від школи до університету. На рівні повної загальної середньої освіти основою стане предмет Захист України та заходи з військово-патріотичного виховання.
У закладах фахової передвищої та вищої освіти підготовка громадян до національного спротиву продовжиться у форматі дисципліни Основи національного спротиву, яка буде включена до освітніх програм усіх державних і приватних закладів. Навчання охопить студентів рівнів молодшого бакалавра, бакалавра та окремих магістерських програм. Виняток становитимуть лише курсанти військових навчальних закладів.
Згідно із законодавством, підготовка громадян до національного спротиву здійснюватиметься також у спеціалізованих центрах за програмами, розробленими Міністерством оборони України. Важливою складовою є практична підготовка: громадяни здобувають навички поводження зі стрілецькою зброєю та інші оборонні вміння.
Практичні заняття в межах підготовки громадян до національного спротиву будуть проводитися за територіальним принципом – на полігонах військових навчальних закладів, у навчальних центрах, військових частинах ЗСУ, а також на сертифікованих стрільбищах і тренажерах із дотриманням стандартів безпеки.
Координацію процесу здійснить Генеральний штаб ЗСУ, який розробляє програми підготовки інструкторів. Водночас Сили спеціальних операцій України відповідатимуть за організацію заходів з підготовки населення до національного спротиву, зокрема на тимчасово окупованих територіях, та контроль їх виконання.