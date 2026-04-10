Россия продолжает наращивать свою группировку на территории Украины, привлекая военнослужащих из стратегического резерва, даже несмотря на значительные ежемесячные потери личного состава.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Наращивание группировок РФ на территории Украины: что известно

По словам главы государства, ежемесячно Силы обороны Украины уничтожают примерно такое же количество российских военных, которое РФ мобилизует.

Несмотря на это, численность вражеской группировки на территории Украины не уменьшается, а наоборот — продолжает расти.

— Мы считаем, что они за счет привлечения военнослужащих из стратегического резерва увеличивают свою группировку, — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что этот вопрос уже обсуждали с главнокомандующим ВСУ и начальником Генерального штаба, чтобы определить дальнейшие шаги противодействия.

В то же время, по его словам, такие действия являются рискованными для самой России, поскольку использование стратегического резерва ослабляет другие направления, в частности границы с другими государствами.

Планы РФ до конца апреля

Также, по словам президента, украинская сторона анализировала новые российские военные карты.

Согласно им, оккупанты планируют до конца апреля захватить Дружковку, Константиновку и Покровск.

В то же время Зеленский отметил, что эти намерения нереалистичны и не соответствуют реальным возможностям российской армии.

Такую оценку разделяет и британская разведка, с которой Украина находится в тесном взаимодействии.

Украинский лидер ранее заявлял, что ближайшие месяцы будут сложными для Украины как на фронте, так и в политико-дипломатической сфере.

По его словам, до сентября может усилиться как военное, так и политическое давление, в частности в рамках переговорного процесса.

Глава государства отметил, что ключевыми в этом контексте могут стать весенне-летние месяцы, когда Россия будет пытаться активизировать как боевые действия, так и дипломатические усилия.

