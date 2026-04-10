РФ нарощує угруповання військ за рахунок стратегічного резерву — Зеленський
- Володимир Зеленський заявив про нарощування сил РФ за рахунок резервів.
- Втрати окупантів компенсуються новими військовими.
- Чисельність угруповання Росії в Україні зростає.
Росія продовжує нарощувати своє угруповання на території України, залучаючи військовослужбовців зі стратегічного резерву, навіть попри значні щомісячні втрати особового складу.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.
Нарощення угруповань РФ на території України: що відомо
За словами глави держави, щомісяця Сили оборони України знищують приблизно таку ж кількість російських військових, яку РФ мобілізує.
Попри це, чисельність ворожого угруповання на території України не зменшується, а навпаки — продовжує зростати.
— Ми вважаємо, що вони за рахунок залучення військовослужбовців зі стратегічного резерву збільшують своє угруповання, — наголосив Зеленський.
Президент зазначив, що це питання вже обговорювали з головнокомандувачем ЗСУ та начальником Генерального штабу, щоб визначити подальші кроки протидії.
Водночас, за його словами, такі дії є ризикованими для самої Росії, оскільки використання стратегічного резерву послаблює інші напрямки, зокрема кордони з іншими державами.
Плани РФ до кінця квітня
Також, за словами президента, українська сторона аналізувала нові російські військові мапи.
Згідно з ними, окупанти планують до кінця квітня захопити Дружківку, Костянтинівку та Покровськ.
Водночас Зеленський наголосив, що ці наміри є нереалістичними і не відповідають реальним можливостям російської армії.
Таку оцінку поділяє і британська розвідка, з якою Україна перебуває у тісній взаємодії.
Український лідер раніше заявляв, що найближчі місяці стануть складними для України як на фронті, так і в політично-дипломатичній площині.
За його словами, до вересня може посилитися як військовий, так і політичний тиск, зокрема у межах переговорного процесу.
Глава держави зазначив, що ключовими у цьому контексті можуть стати весняно-літні місяці, коли Росія намагатиметься активізувати як бойові дії, так і дипломатичні зусилля.