Росія продовжує нарощувати своє угруповання на території України, залучаючи військовослужбовців зі стратегічного резерву, навіть попри значні щомісячні втрати особового складу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Нарощення угруповань РФ на території України: що відомо

За словами глави держави, щомісяця Сили оборони України знищують приблизно таку ж кількість російських військових, яку РФ мобілізує.

Попри це, чисельність ворожого угруповання на території України не зменшується, а навпаки — продовжує зростати.

— Ми вважаємо, що вони за рахунок залучення військовослужбовців зі стратегічного резерву збільшують своє угруповання, — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що це питання вже обговорювали з головнокомандувачем ЗСУ та начальником Генерального штабу, щоб визначити подальші кроки протидії.

Водночас, за його словами, такі дії є ризикованими для самої Росії, оскільки використання стратегічного резерву послаблює інші напрямки, зокрема кордони з іншими державами.

Плани РФ до кінця квітня

Також, за словами президента, українська сторона аналізувала нові російські військові мапи.

Згідно з ними, окупанти планують до кінця квітня захопити Дружківку, Костянтинівку та Покровськ.

Водночас Зеленський наголосив, що ці наміри є нереалістичними і не відповідають реальним можливостям російської армії.

Таку оцінку поділяє і британська розвідка, з якою Україна перебуває у тісній взаємодії.

Український лідер раніше заявляв, що найближчі місяці стануть складними для України як на фронті, так і в політично-дипломатичній площині.

За його словами, до вересня може посилитися як військовий, так і політичний тиск, зокрема у межах переговорного процесу.

Глава держави зазначив, що ключовими у цьому контексті можуть стати весняно-літні місяці, коли Росія намагатиметься активізувати як бойові дії, так і дипломатичні зусилля.

