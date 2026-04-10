Президент Владимир Зеленский считает, что до сентября на Украину будет оказываться сильное политическое и военное давление, однако наши национальные интересы будут гарантированы.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами.

Давление на Украину

По словам президента, если Россия согласится на деэскалацию, то может состояться трехсторонняя встреча.

— Они будут пытаться провести ее в апреле, мае или июне. Я думаю, что это ключевые для них месяцы. И я думаю, что нам будет очень сложно до сентября, — рассказал Зеленский.

По его словам, Соединенные Штаты в переговорном процессе никому не будут давать больше времени.

— США с началом лета еще больше уйдут во внутренние процессы — в выборы. И я думаю, что у них есть своеобразный внутриполитический дедлайн — ориентировочно август. То есть этот период весны–лета будет довольно непростым в политическом и дипломатическом плане. Может быть давление на Украину. И на поле боя также будет давление. Но мы понимаем, каковы национальные интересы Украины и что может гарантировать безопасность, — сказал президент.

Он отметил, что важно, чтобы в этот период было достаточное давление и на Россию.

По его словам, в этом году страны НАТО могут провести беспрецедентный и переломный и, в определенном смысле, победный саммит.

— Но это зависит от них, к чему они реально готовы и насколько ответственно относятся к тем угрозам, которые направлены не против кого-то одного, а против всех, — подытожил глава государства.

Ранее президент Украины пообещал принять аналогичные меры в ответ на объявленное Россией пасхальное перемирие.

Источник : Укринформ

