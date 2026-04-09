Россияне планируют захватить Покровское направление до конца апреля, однако не имеют для этого достаточно ресурсов. Враг несет значительные потери.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в четверг, 9 апреля, во время Конгресса местных и региональных властей в Ужгороде.

По словам главы государства, РФ ставит себе целью захват Покровского направления до конца апреля, однако реализовать этот замысел россияне не могут из-за нехватки сил.

— Все это направление – Покровск, Константиновка, Дружковка — они хотят до конца апреля, такая задача…. Это невозможно, у них нет на сегодня на это сил, – сказал президент.

Зеленский добавил, что на Покровском направлении ситуация остается очень сложной, однако украинские военные держат позиции.

Напомним, накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский совершил рабочую поездку в район ответственности 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ.

Во время поездки он обсудил детали оперативной обстановки на Покровском направлении, а также предложения командиров по повышению эффективности боевой работы.

По словам главнокомандующего, на Покровском направлении активность российских оккупационных войск остается особенно высокой.

В течение прошлой недели Силы обороны Украины отбили на этом участке фронта в общей сложности 260 вражеских атак.

