Накануне Пасхи Украина и Россия провели обмен пленными. В субботу, 11 апреля, домой вернулись 182 украинца. Среди них – 175 военных и семь гражданских.

Факты ICTV собрали первые эмоции освобожденных от неволи украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеозапись с освобожденными военнослужащими.

Один из украинских воинов признался, что в неволе похудел, однако его дела обстоят неплохо.

– Все хорошо – похудел, но нормально, – сказал он.

____ Вдома 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/vE5Yi14El5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 11, 2026

Еще один освобожденный из плена украинец сказал в разговоре с мамой, что теперь все хорошо.

– Я дома, – обрадовался третий боец, которого вернули из неволи.

Как рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, большинство освобожденных украинцев находились в неволе с 2022 года.

Среди возвращенных домой – большое количество защитников Мариуполя и Донецкой, Луганской, Киевской, Харьковской и Херсонской областей.

По словам омбудсмена, самому старшему освобожденному военному — 63 года, самому молодому — 21 год.

Кроме этого, несколько освобожденных отпразднуют свой день рождения этого месяца. Одному из них исполнится 45 лет.

