Обмен пленными 11 апреля: в Украину вернулись 175 военных и семеро гражданских
Сегодня Украина и Россия провели очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись украинские военные и гражданские.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Обмен пленными 11 апреля: что известно
По словам главы государства, в Украину удалось вернуть 175 военнослужащих, а также гражданских.
— Наши возвращаются домой. 175 военных. Воины Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники. Рядовые, сержанты и офицеры. И семеро гражданских, — отметил Зеленский.
Как уточнили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, этот обмен стал уже 72-м с начала полномасштабной войны и состоялся накануне Пасхи.
Особенностью этого этапа является то, что практически все освобожденные — как военные, так и гражданские — находились в российской неволе с 2022 года.
Также удалось освободить 25 украинских офицеров, которых ранее российская сторона отказывалась обменивать.
Большинство освобожденных защитников попали в плен во время обороны Мариуполя. Кроме того, домой вернулись военнослужащие Нацгвардии, которые были захвачены во время оккупации Чернобыльской АЭС в первые дни вторжения.
Среди освобожденных — представители различных составляющих Сил обороны, в частности ВМС, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных сил, а также пограничники и нацгвардейцы.
Возраст освобожденных — от 22 до 63 лет.
Также в Украину вернулись семеро гражданских, которых российские оккупационные войска удерживали с 2022 года.
— Радуюсь, что среди освобожденных — большинство, кто находился в плену с 2022 года, в том числе героические защитники Мариуполя. Дома также 25 офицеров, освободить которых было крайне сложной задачей, но вся команда Коордштаба справилась, — подчеркнул руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.
Сейчас освобожденным оказывают необходимую медицинскую помощь, после чего они будут проходить реабилитацию и реинтеграцию. Они также получат надлежащие выплаты и поддержку на первое время после возвращения.
В последние месяцы Украина активизировала процесс возвращения пленных, проведя несколько масштабных обменов.
Так, 5 февраля удалось вернуть домой 157 украинцев в рамках обмена в формате 157 на 157.
Уже через месяц, 5 марта, состоялся еще один крупный обмен — в Украину вернулись 200 защитников. Среди них были военные, которые обороняли Мариуполь, Донецкую, Луганскую, Харьковскую области и другие направления.
На следующий день, 6 марта, был реализован второй этап договоренностей — домой вернули еще 300 военных и двух гражданских лиц. Часть освобожденных находилась в плену еще с 2022 года.
В конце марта глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина рассчитывает провести крупный обмен пленными накануне Пасхи. Этот обмен состоялся сегодня.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 508-е сутки.
Фото: Координационный штаб