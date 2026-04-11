Сегодня Украина и Россия провели очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись украинские военные и гражданские.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Обмен пленными 11 апреля: что известно

По словам главы государства, в Украину удалось вернуть 175 военнослужащих, а также гражданских.

— Наши возвращаются домой. 175 военных. Воины Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники. Рядовые, сержанты и офицеры. И семеро гражданских, — отметил Зеленский.

Как уточнили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, этот обмен стал уже 72-м с начала полномасштабной войны и состоялся накануне Пасхи.

Особенностью этого этапа является то, что практически все освобожденные — как военные, так и гражданские — находились в российской неволе с 2022 года.

Также удалось освободить 25 украинских офицеров, которых ранее российская сторона отказывалась обменивать.

Большинство освобожденных защитников попали в плен во время обороны Мариуполя. Кроме того, домой вернулись военнослужащие Нацгвардии, которые были захвачены во время оккупации Чернобыльской АЭС в первые дни вторжения.

Среди освобожденных — представители различных составляющих Сил обороны, в частности ВМС, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, Воздушных сил, а также пограничники и нацгвардейцы.

Возраст освобожденных — от 22 до 63 лет.

Также в Украину вернулись семеро гражданских, которых российские оккупационные войска удерживали с 2022 года.

— Радуюсь, что среди освобожденных — большинство, кто находился в плену с 2022 года, в том числе героические защитники Мариуполя. Дома также 25 офицеров, освободить которых было крайне сложной задачей, но вся команда Коордштаба справилась, — подчеркнул руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Сейчас освобожденным оказывают необходимую медицинскую помощь, после чего они будут проходить реабилитацию и реинтеграцию. Они также получат надлежащие выплаты и поддержку на первое время после возвращения.

В последние месяцы Украина активизировала процесс возвращения пленных, проведя несколько масштабных обменов.

Так, 5 февраля удалось вернуть домой 157 украинцев в рамках обмена в формате 157 на 157.

Уже через месяц, 5 марта, состоялся еще один крупный обмен — в Украину вернулись 200 защитников. Среди них были военные, которые обороняли Мариуполь, Донецкую, Луганскую, Харьковскую области и другие направления.

На следующий день, 6 марта, был реализован второй этап договоренностей — домой вернули еще 300 военных и двух гражданских лиц. Часть освобожденных находилась в плену еще с 2022 года.

В конце марта глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина рассчитывает провести крупный обмен пленными накануне Пасхи. Этот обмен состоялся сегодня.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 508-е сутки.

Фото: Координационный штаб

