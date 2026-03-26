Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что он надеется на проведение крупного обмена пленными с РФ на Пасху.

Об этом он заявил во время выступления по случаю четвертой годовщины создания Координационного штаба по вопросам пленных.

Буданов о возможном обмене пленными на Пасху

— Наша совместная работа продолжается ежедневно, переговоры идут, и новые обмены будут. Я очень надеюсь, что на Пасху мы все увидим крупный обмен, а мы сделаем для этого все, что нужно, — сказал он, обращаясь к участникам конференции Вместе ради возвращения.

По словам руководителя ОП, за период деятельности Координационного штаба было проведено более 70 обменов.

Буданов подчеркнул, что каждое возвращение требует месяцев сложных переговоров и совместной работы.

— Президент Украины лично держит этот процесс под контролем, он в курсе каждого ключевого вопроса и каждой сложной ситуации. Рядом с нами – наши партнеры, без которых многие обмены было бы организовать очень сложно, а иногда, честно говоря, почти невозможно, – добавил он.

Глава ОП отметил роль США и ОАЭ в проведении обменов. По словам Буданова, эти страны “действительно во многом помогли”.

Напомним, 22 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что по итогам двухдневных встреч украинской делегации с представителями США появились сигналы о возможном продолжении обменов пленными.

