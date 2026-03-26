Буданов заявил, что на Пасху может состояться крупный обмен пленными
Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что он надеется на проведение крупного обмена пленными с РФ на Пасху.
Об этом он заявил во время выступления по случаю четвертой годовщины создания Координационного штаба по вопросам пленных.
— Наша совместная работа продолжается ежедневно, переговоры идут, и новые обмены будут. Я очень надеюсь, что на Пасху мы все увидим крупный обмен, а мы сделаем для этого все, что нужно, — сказал он, обращаясь к участникам конференции Вместе ради возвращения.
По словам руководителя ОП, за период деятельности Координационного штаба было проведено более 70 обменов.
Буданов подчеркнул, что каждое возвращение требует месяцев сложных переговоров и совместной работы.
— Президент Украины лично держит этот процесс под контролем, он в курсе каждого ключевого вопроса и каждой сложной ситуации. Рядом с нами – наши партнеры, без которых многие обмены было бы организовать очень сложно, а иногда, честно говоря, почти невозможно, – добавил он.
Глава ОП отметил роль США и ОАЭ в проведении обменов. По словам Буданова, эти страны “действительно во многом помогли”.
Напомним, 22 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что по итогам двухдневных встреч украинской делегации с представителями США появились сигналы о возможном продолжении обменов пленными.