Напередодні Великодня Україна та Росія провели обмін полоненими. У суботу, 11 квітня, додому повернулися 182 українці. Серед них – 175 військових і семеро цивільних.

Факти ICTV зібрали перші емоції звільнених з неволі українців.

Обмін полоненими 11 квітня 2026: перші емоції звільнених

Президент України Володимир Зеленський опублікував відеозапис із звільненими військовослужбовцями.

Один із українських воїнів зізнався, що в неволі схуднув, проте його справи йдуть непогано.

– Все добре — схуднув, але нормально, – сказав він.

Ще один звільнений з полону українець сказав у розмові з мамою, що тепер все добре.

– Я вдома, – зрадів третій боєць, якого повернули з неволі.

У суботу, 11 квітня, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 182 українці, серед яких – семеро цивільних.

Як розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, більшість звільнених українців перебували у неволі з 2022 року.

Серед повернутих додому – велика кількість захисників Маріуполя та Донецької, Луганської, Київської, Харківської та Херсонської областей.

За словами омбудсмена, найстаршому звільненому військовому — 63 роки, наймолодшому — 21 рік.

Крім цього, кілька звільнених відсвяткує свій день народження цього місяця. Одному із них виповниться 45 років.

