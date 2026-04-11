Украина и Россия провели обмен пленными, благодаря которому удалось освободить 182 украинца. Среди них – семь гражданских граждан, которых российские оккупанты фактически похитили из своих жилищ.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец.

Обмен пленными 11 апреля 2026 года: возвращение семи гражданских

По словам омбудсмена, россияне лишили семь гражданских украинцев свободы без законных оснований, а также содержали их в местах несвободы без суда и следствия.

Как отметил Лубинец, украинской стороне удалось вернуть домой ребят преимущественно 2000-х годов рождения.

Среди них – жители Харьковской, Киевской, Херсонской и Донецкой областей. Российские оккупанты незаконно удерживали их в неволе с 2022 года.

– Всех их без всяких оснований похитили из собственных домов, задерживали на блокпостах. Одного украинца похитили, когда он направлялся к своему отцу, – сказал Лубинец.

По его словам, у парней тяжелое психологическое состояние, травмы и болезни. В частности, один из освобожденных имеет критическое состояние здоровья: черепно-мозговую травму, ушибы внутренних органов, сожженную кожу из-за пыток.

Как утверждает Лубинец, речь идет о прямом нарушении Россией Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Он подчеркнул, что гражданских вообще не должны были задерживать, однако Россия их похитила, пытала и удерживала как заложников.

Омбудсмен рассказал, что пообщался с гражданскими парнями, которые сегодня вернулись домой. Лубинец утверждает, что ему очень важно услышать их истории лично.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады добавил, что трудно слушать то, чем делятся гражданские. Вместе с одним из парней Лубинец позвонил по телефону его маме.

Фото: Дмитрий Лубинец

